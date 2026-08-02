Şahinbey Belediyesi tesislerinde geleceğin tasarımcıları teknolojiyle yetişiyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi tesislerinde geleceğin tasarımcıları teknolojiyle yetişiyor

Şahinbey Belediyesi tesislerinde geleceğin tasarımcıları teknolojiyle yetişiyor
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Gençlere ve eğitime sunduğu vizyoner projelerle dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, bu kez modanın geleceğini teknolojiyle buluşturdu.

Gençlere ve eğitime sunduğu vizyoner projelerle dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, bu kez modanın geleceğini teknolojiyle buluşturdu. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Teknolojiyle Üreten Genç Tasarımcılar" workshop'undaminik kursiyerler, dijital dünyanın imkanlarıyla kendi moda koleksiyonlarının ilk adımlarını attı.

Şahinbey Belediyesi, gençlerin yeteneklerini keşfetmesi ve çağın ihtiyaçlarına uygun beceriler kazanması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 10-18 yaş arasındaki gençler geleneksel stilistlik eğitimini ileri üretim teknolojileriyle harmanlama fırsatı yakaladı.

Lazer kesim ve 3d yazıcılar moda için çalıştı

Sosyal tesis bünyesindeki stilistlik eğitimi kapsamında düzenlenen workshop'ta katılımcılar; lazer kesim teknolojisi ve 3D yazıcı uygulamalarını yakından tanıdı. Kendi tasarımlarını dijital ortamda hazırlayan genç tasarımcılar, teorik bilgileri pratiğe dökerek üretim sürecini baştan sona deneyimledi. Tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştiren genç kursiyerler, teknolojinin moda dünyasındaki yenilikçi kullanım alanlarını keşfetti.

Akademik ve uzman desteğiyle profesyonel bakış

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi eğitimcisi Yeter Akmeşe'nin özverili çalışmaları ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdal Öztürk'ün katkılarıyla hayata geçirilen program, gençlere profesyonel bir vizyon kazandırdı. Etkinlik boyunca fark oluşturuculuklarını teknolojik imkanlarla birleştiren minik kursiyerler, hem eğlenceli hem de öğretici bir süreç geçirdi.

Geleceğin tasarımcılarından Tahmazoğlu'na teşekkür

Eğitim sonunda kendi hayallerini somut ürünlere dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan minik kursiyerler, gelecekte başarılı birer moda tasarımcısı olmayı hedeflediklerini belirtti. Gençler, kendilerine modern imkanlar sunarak ufuklarını açan ve her zaman yanlarında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Şahinbey, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Şahinbey Belediyesi tesislerinde geleceğin tasarımcıları teknolojiyle yetişiyor - Son Dakika

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