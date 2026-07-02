Büyükşehir QR Akıllı Durak Sistemini hayata geçiriyor - Son Dakika
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Büyükşehir QR Akıllı Durak Sistemini hayata geçiriyor

Büyükşehir QR Akıllı Durak Sistemini hayata geçiriyor
02.07.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde QR Akıllı Durak Sistemi'ni devreye aldı. Vatandaşlar, duraklardaki karekodları okutarak hatları ve otobüslerin varış sürelerini anlık öğrenebilecek. Sistem, uygulama gerektirmeden web tabanlı çalışıyor ve yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlk etapta şehir merkezinde hayata geçirilmeye başlanan QR Akıllı Durak Sistemi sayesinde vatandaşlar, duraklara yerleştirilen karekodları cep telefonlarıyla okutarak duraktan geçen hatları ve otobüslerin kaç dakika sonra geleceğini anlık olarak öğrenebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacak QR Akıllı Durak Sistemini hayata geçiriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğinde geliştirilen QR Akıllı Durak Sistemi, şehir merkezindeki duraklara yerleştirilmeye başlandı. Proje çerçevesinde duraklara yerleştirilen karekod etiketleriyle her durak dijital kimlik kazandı. Web tabanlı olarak geliştirilen sistem, herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmadan kullanılabilecek. QR Akıllı Durak Sistemi ile kullanıcılar, bulundukları duraktan geçen toplu taşıma hatlarını, araçların tahmini varış sürelerini ve sefer bilgilerini tek ekrandan anlık olarak takip edebilecek. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla hayata geçirilen QR Akıllı Durak Sistemi, yüksek maliyetli elektronik durak uygulamalarına alternatif, ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. İlk etapta şehir merkezinde kullanılmaya başlanan sistemin kısa süre içerisinde şehir genelindeki tüm duraklarda yaygınlaştırılması planlanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Büyükşehir QR Akıllı Durak Sistemini hayata geçiriyor - Son Dakika

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