Tobey Maguire'ın başrolünde yer alacağı yeni Spider-Man filmi söylentileri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok ile tekrardan evrene dahil olan Tobey Maguire, ilk Spider-Man filmlerinin yönetmeni Sam Raimi'nin de dönebileceği mesajını vermişti. Sam Raimi ise bu iddialarla ilgili konuştu.
Sam Raimi, Spider-Man 4'te olmayabilir
ABD'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Sam Raimi, Spider-Man 4 söylentilerini okuduğunu söyledi. Ancak henüz böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ifade etti. Spider-Man üçlemesinin yönetmeni olmasıyla bilinen Raimi, yeni yapımlardan olacağından şüphe duyduğunu söyledi.
Tom Holland'ın olduğu Spider-Man filmlerinin başarısını takdir etti. Bunun üzerine de hem Sony Pictures hem de Marvel Studios'un kendi vizyonuna geri dönmeyi seçmeyeceğini söyledi. Raimi ayrıca Spider-Man 4 için geri dönme konusunda Maguire ile konuşmadığını da bildirdi.
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Sam Raimi aslında 2007'de çıkan üçüncü filmden sonra Spider-Man 4'ü çekmeyi planlamıştı, ancak vizyon tarihi konusunda anlaşılamadığı için proje rafa kaldırıldı. Raimi geçen yıl verdiği bir röportajda, "Yıllar önce elimizde bir senaryo vardı ve aktif olarak prodüksiyonda çalışıyorduk" dedi.
Raimi ve Maguire'ın yeniden bir araya gelmesi, Marvel dünyasında bir dönemi yeniden canlandırabilirdi. Ancak ünlü yönetmenin bu sözleri, şimdilik beklentileri azaltmanın mantıklı olacağını gösteriyor. Ancak Sony henüz söylentiler hakkında yorum yapmadı.
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Son Dakika › Teknoloji › Sam Raimi, Tobey Maguire ile Spider-Man 4 hakkında konuştu - Son Dakika
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