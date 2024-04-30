Samsung, 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Samsung, 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdı

Samsung, 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdı

Samsung Electronics, Mart ayının sonu itibariyle 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdığını açıkladı. Şirketin gelirleri de yüzde 12,81 oranında artış gösterdi. Pandemi döneminde yaşanan talep sorunlarının çözülmesiyle birlikte Samsung'un kar oranlarında büyük bir iyileşme görüldü.

30.04.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşlemci, yonga seti, ekran ve daha birçok mobil cihaz komponentinin üretimi konusunda dünya devleri ile yarışan Samsung 2024 yılında büyük bir başarı yakaladı. Markanın açıklanan faaliyet kar raporlarına göre şirket Mart ayının sonu itibariyle 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdığını bildirdi. Peki bu oran nakit çevrildiğinde tam olarak ne kadara denk geliyor? İşte Samsung Electronics ilk çeyrek kar oranı ve detayları…

Samsung ilk çeyrekte rekora koşuyor! Yüzde 932 oranında kar artışı!

Samsung Electronics geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada karlılık konusundaki hedeflerini açıkladı. Bilindiği üzere Nisan ayının son günlerini yaşıyoruz ve Ocak-Mart ayı dönemini kapsayan ilk çeyrek raporlarının da sunulması bekleniyor. Şirket geçen salı günü yaptığı açıklamasında faaliyet karının yüzde 931'lik bir artış yapmasını beklediğini bildirdi.

Bugün yayınlanan raporlara bakıldığında Samsung, 2023 yılının Mart ayına göre 2024 yılının Mart ayında gelirlerini yüzde 12,81 oranında arttırdığını belirtti. Devamında ise Ocak-Mart ayı sürecinde yani 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerin yüzde 932,8 oranında arttığını bildirdi.

Birinci şaşırtmadı! Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler belli oldu

LSEG tarafından yapılan tahmin ve sonuçlara göre hazırlanan tablo ise şöyle:

Samsung Electronics'in ilk çeyrekte elde etmesi beklenen geliri 71,04 trilyon Kore wonu (yaklaşık 51 milyar dolar)

Samsung Elecetronics tarafından ilk çeyrekte elde edilen gelir 71,92 trilyon Kore wonu (yaklaşık 52,3 milyar dolar)

Faaliyet karı oranlarına geldiğimizdeyse Samsung Electronics, LSEG tarafından yapılan tahminlere göre 5,94 trilyon Kore wonu kar elde etmesi beklenirken firma 6,6 trilyon Kore wonu faaliyet karına sahip oldu.

Genel olarak firmanın elde ettiği gelire bakıldığında aslında pandemi dönemiyle birlikte yaşanan talep sorunlarının büyük oranda çözüldüğünü görebiliyoruz. Zira pandemi sürecinde teknoloji sektörüne olan talep oldukça azalmıştı. Bu da Samsung gibi büyük markaların kar oranlarında ciddi düşüşler görülmesine sebep olmuştu.

Peki siz Samsung Electronics ilk çeyrek kar oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:34:53. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung, 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement