Akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdüren Samsung'da bugün önemli bir gelişme yaşandı. Güney Koreli marka kısa bir süre önce dört büyük Android güncellemesi alacak Galaxy M15 5G modelini sessiz sedasız piyasaya sürdü. İşte Galaxy M15 5G özellikleri!
Galaxy M15 5G özellikleri
Galaxy M15 5G; 6,5 inç 90 Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Damla çentik tasarımına sahip bu panelin 800 nit parlaklığa sahip olduğunu da belirtelim.
Akıllı telefona güç veren işlemci henüz açıklanmadı. Ancak markanın açıklamasına göre 2,2 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli orta segment bir yonga setine sahip. Hatta iddialara göre bu özellikler MediaTek Dimensity 6100+ ile son derece uyumlu.
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Modelde 4 GB RAM mevcut. Bununla birlikte 128 GB dahili depolamaya ev sahipliği yapıyor. Burada 1 TB'a kadar micro SD kart desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Bunun dışında ürünün 25W hızlarında şarjı destekleyen 6.000 mAh'lik bir pilden beslendiğini belirtelim.
Cihazda 50 Megapiksel ana, 5 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 13 Megapiksellik bir selfie kamera karşımıza çıkıyor. Ürünün kutudan Android 14 ile çıktığını ve dört büyük Android güncellemesi alacağını belirtelim. Son olarak telefonda 3,5 mm kulaklık girişi ve yana konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısı mevcut. Fiyat gibi konularda ise şimdilik bir açıklama yapılmadı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M15 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi. Sony'nin güncellediği en çok indirilen PlayStation oyunları listesinde PS4 ve PS5 için ayrı ayrı sınıflandırma yapıldı. Şubat 2024 döneminde Helldivers 2 ve Red Dead Redemption 2 dikkat çeken oyunlar oldu. Helldivers 2, PS5 oyunları arasında birinci sırada yer alırken, PS4 oyunları arasında ise Red Dead Redemption 2 birinci oldu. Listede ayrıca FINAL FANTASY VII REBIRTH, EA SPORTS FC 24, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Grand Theft Auto V ve Call of Duty: Modern Warfare III gibi popüler oyunlar da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik. ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen 'Batı Karadeniz'de Maviyemiş Çalıştayı'nda maviyemişin önemi, yetiştiriciliği ve projeler üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Çalıştayda maviyemiş hakkında genel bilgiler, saklama şartları, ekolojik istekler, üretimde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri gibi konular ele alındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, çalıştayın farkındalık oluşturma ve nitelikli proje yapma açısından önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen mobil uygulama, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Uygulama sayesinde okuldaki işlemler kağıt israfı olmadan gerçekleştiriliyor. Proje, İstanbul Avrupa Bölge 3.sü ödülünü kazandı ve öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor. Çin'in yüksek kaliteli kalkınma yolunda ilerlerken, bilim ve teknolojideki ilerleme ülke için yeni bir büyüme motoru haline geliyor. Çin'in yüksek teknoloji inovasyonu, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi alanlarda görülüyor. Bu gelişmeler, Çin ekonomisine güç verirken, toplumun ilerlemesine de katkı sağlıyor. Uluslararası gözlemciler, Çin'in inovasyon ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımların önemini vurguluyor ve Çin'in geleceği hakkında iyimserliklerini dile getiriyorlar. ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor. Xiaomi, HyperOS için yayınlayacağı yeni güncelleme ile YouTube arka planda oynatma özelliğini kaldıracak. Kullanıcılar artık YouTube Premium aboneliği gerekecek. MIUI 14 kullanıcıları ise özelliğe erişmeye devam edecek. Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı. Güvenlik araştırmacıları, Tesla şarj istasyonlarında kurulan sahte WiFi ağları kullanarak Tesla sahiplerinin oturum açma bilgilerini çalmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Hackerlar, sahip oldukları bilgilerle gerçek Tesla uygulamasına giriş yaparak, aracın yerini takip edebiliyor ve daha sonra çalabiliyorlar. Bu durum, Tesla ve diğer elektrikli araç üreticileri için araç güvenliğini artırmak adına önemli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.
ÖzelliklerDeğerlerEkran6,5 inç Super AMOLED, 90 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklıkİşlemci2,2 GHz sekiz çekirdekli (orta segment)RAM4 GBDepolama128 GB + 1 TB'a kadar microSD kart desteğiPil6.000 mAh, 25W hızlı şarjKameralar50 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro, 13 MP selfieİşletim SistemiAndroid 14, dört büyük Android güncellemesi alacakDiğer3,5 mm kulaklık girişi, yana konumlandırılmış parmak izi tarayıcısıFiyatŞimdilik açıklama yapılmadı
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M15 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi.
Sony'nin güncellediği en çok indirilen PlayStation oyunları listesinde PS4 ve PS5 için ayrı ayrı sınıflandırma yapıldı. Şubat 2024 döneminde Helldivers 2 ve Red Dead Redemption 2 dikkat çeken oyunlar oldu. Helldivers 2, PS5 oyunları arasında birinci sırada yer alırken, PS4 oyunları arasında ise Red Dead Redemption 2 birinci oldu. Listede ayrıca FINAL FANTASY VII REBIRTH, EA SPORTS FC 24, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Grand Theft Auto V ve Call of Duty: Modern Warfare III gibi popüler oyunlar da yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik.
ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen 'Batı Karadeniz'de Maviyemiş Çalıştayı'nda maviyemişin önemi, yetiştiriciliği ve projeler üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Çalıştayda maviyemiş hakkında genel bilgiler, saklama şartları, ekolojik istekler, üretimde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri gibi konular ele alındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, çalıştayın farkındalık oluşturma ve nitelikli proje yapma açısından önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti.
Tekirdağ'da Sosyal Bilimler Lisesi ve Ebru Naim Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen mobil uygulama, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Uygulama sayesinde okuldaki işlemler kağıt israfı olmadan gerçekleştiriliyor. Proje, İstanbul Avrupa Bölge 3.sü ödülünü kazandı ve öğrencilerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.
Çin'in yüksek kaliteli kalkınma yolunda ilerlerken, bilim ve teknolojideki ilerleme ülke için yeni bir büyüme motoru haline geliyor. Çin'in yüksek teknoloji inovasyonu, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi alanlarda görülüyor. Bu gelişmeler, Çin ekonomisine güç verirken, toplumun ilerlemesine de katkı sağlıyor. Uluslararası gözlemciler, Çin'in inovasyon ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımların önemini vurguluyor ve Çin'in geleceği hakkında iyimserliklerini dile getiriyorlar.
ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor.
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Sizin düşünceleriniz neler ?