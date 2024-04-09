Samsung Galaxy Watch FE İsim Değişikliği Yapabilir

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Son günlerde sıkça konuşulan akıllı saat modellerinden Galaxy Watch FE, bir isim değişikliğine maruz kalacak gibi görünüyor. İddialara göre Samsung'un üst düzey pazarlama yöneticileri, FE ekinin Lite kelimesi gibi ucuz bir hava verdiğini düşünüyor.

Dolayısıyla şirket yöneticileri bu yanlış algıyı kırmak adına, cihazda Galaxy Watch 4 isimlendirmesini kullanmaya karar verdiler. Böylece akıllı saatin kullanıcılar arasında daha premium bir algı yaratarak, daha iyi bir satış başarısı yakalaması isteniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Galaxy Watch 4 (2024) mü geliyor?

Akıllı saat alanında son dönemde büyük atılımlara imza atan Samsung, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilecek uygun fiyatlı saatler de üretiyor. Şirketin yeni adıyla gündeme gelen Galaxy Watch 4 (2024) ürünü de alanda önemli bir başarı yakalayabilir.

2024 eki ise firmanın daha önce Galaxy Watch 4 adında bir cihazı piyasaya sürmesinden kaynaklanıyor. Hatta bu cihaz Samsung'un ilk Wear OS sürümlü akıllı saati olmuş ve oldukça iyi bir satış rakamı yakalamıştı.

Fakat aynı ismi kullanılmasına rağmen, yeni nesil üründe büyük değişikliklere imza atılması öngörülüyor. Cihazın teknik özellikleri şu an için belli olmasa da, bazı sızıntılara göre Exynos W920 yonga setine sahip olacağı düşünülüyor. 5nm teknolojisi ile tasarlanan bu işlemcide, grafik arabirimi olarak ise G68 MP2 mevcut. Galaxy Watch 4 (2024)'ün fiyatının ise emsallerine göre daha uygun olması bekleniyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni akıllı saat iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Samsung markalı bir elektronik ürün kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.