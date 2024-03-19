Samsung, geçtiğimiz temmuz ayında Flip ile birlikte Galaxy Z Fold 5 modelini tanıttı. Bizim de inceleme videosunu çektiğimiz bu katlanabilir Android amiral gemisi, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Aradan birkaç ay geçmesinin ardından gözler, Galaxy Z Fold 6 modeline çevrildi.
Bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 6, merak içerisinde bekleniyor. Model hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak kısa süre önce çıkan bir iddia ise kullanıcıları bir hayli şaşırttı. Buna göre Samsung Galaxy Z Fold 6 için ucuz bir versiyon çıkabilir. İşte ayrıntılar…
Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı ne kadar olacak?
Katlanabilir akıllı telefonlar, yapıları gereği ve gelişmiş özelliklere sahip olmaları nedeniyle normal telefonlara kıyasla biraz daha yüksek fiyatlarda satışa çıkıyorlar. Örneğin geçen sene piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5'in en düşük yani 256 GB versiyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bin 800 dolara satılıyor. Normal bir telefon olan Galaxy S23 ise 700 dolar başlangıç fiyatına sahip.
Durum bu olunca bu sene tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin de en az bin 800 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan bir iddiaya göre daha ucuz bir versiyon da sunulabilir.
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Akıllı telefon pazarının güvenilir kaynaklarından SisaJournal-e, Samsung'un Galaxy Z Fold 6 için iki seçenek sunacağını ve bunlardan birisinin daha düşük fiyata sahip olacağını iddia etti. Buna göre söz konusu bu versiyonun 800 dolara satılan Galaxy S24'ten bile daha ucuz olması bekleniyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere ucuz olan model, daha yüksek fiyatlı modele kıyasla daha düşük seviyede özelliklere sahip olacak. Özellikle işlemci, kamera ve batarya tarafında bir fark olması kuvvetle muhtemel. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin Temmuz 2024'te tanıtılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir Android amiral gemisi modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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