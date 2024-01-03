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Samsung, Galaxy ailesinin yeni arayüzü One UI 6'yı tanıttı - Son Dakika
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Samsung, Galaxy ailesinin yeni arayüzü One UI 6'yı tanıttı

Samsung, geliştirici konferansında One UI 6 sürümünü duyurdu. Yenilikler arasında hızlı erişim, okunabilirlik artışı, fotoğraf düzenleme araçları ve güvenlik önlemleri bulunuyor. Ayrıca, çeşitli cihazlar için güncelleme planları da açıklandı.

Samsung, Galaxy ailesinin yeni arayüzü One UI 6\'yı tanıttı
03.01.2024 - 22:29,
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Samsung, düzenlediği geliştirici konferansında Galaxy ailesinin yeni arayüzü olan One UI 6 sürümünü tanıttı. Birbirinden farklı yenilikler ve kısayollarla birlikte Samsung One UI 6 inceleme sizlerle.

Samsung One UI 6 inceleme

Samsung One UI 6 sürümünün getirdiği önemli yenilikler arasında, kullanıcı dostu ve işlevsel özellikler bulunuyor. Öncelikle, Hızlı Panel'in yenilenmesiyle birlikte, kullanıcılar daha hızlı ve kolay bir erişim deneyimi yaşıyorlar. Okunabilirliği artırmak adına özel olarak geliştirilen yeni yazı tipi olan One UI Sans, kullanıcıların metinleri daha rahat okumasını sağlayacak.

Bununla birlikte, yapay zeka destekli yeni fotoğraf düzenleme araçları olan Photo Remaster ve Object Eraser, kullanıcıların fotoğraflar üzerinde daha etkileyici düzenlemeler yapmalarına olanak tanıyacak. Samsung Studio özelliği ise birden fazla katmanlı video düzenlemelerine imkan sağlayarak içerik oluşturmayı daha kolay hale getiriyor.

Samsung, Galaxy ailesinin yeni arayüzü One UI 6'yı tanıttı

Yenilenmiş hızlı ayarlar ve paylaşım paneli, tabletler için Windows bağlantısı, ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği gibi kullanıcı deneyimini geliştiren pek çok özellik de bu yeni arayüzde yer almakta. Ayrıca, kilit ekranı saati konumlandırılabilirken, uygulama simgelerinin etiketlenmesi basitleştirilmiş durumda.

Samsung, kullanıcıların multimedya deneyimini geliştirmek adına Galeri için çift elle sürükle bırak özelliği ve yeni Hava Durumu araç takımını sunuyor. Ayrıca, kamera iyileştirmeleri ve daha akıllı bir uçak modu da kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Güvenlik açısından da önemli adımlar atılmış durumda; Samsung İnternet tarayıcısında arka planda video oynatma ve kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı, kullanıcıların güvenliğini artırmak için sunulan özellikler arasında. Samsung One UI 6, Bixby geliştirmeleri ve erişilebilirlik özelliklerindeki artışla birlikte, kullanıcıların daha zengin, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını hedefliyor.

Samsung OneUI 6 güncellemesi alacak seriler

Galaxy S serisi

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M serisi

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Kaynak: Shiftdelete
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