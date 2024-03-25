Samsung\'un Android 15 Güncellemesi Alacak Modelleri Belli Oldu

Teknoloji

Android 15 için geliştirici ön izleme sürümlerinin yayınlandığı bu dönemde hangi akıllı telefonların yeni güncellemeyi alacağı fazlasıyla merak ediliyor. Tabii, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden birisi konumundaki Samsung cephesinde de yoğun bir mesai söz konusu. Android 14 dağıtımında en hızlı üreticilerden birisi olmayı başaran markanın yeni güncellemede de aynı yolu izlemesi bekleniyor. Peki Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri?

Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ederek uyumlu telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme geçirmeye başlayacak. Son dönemde güncelleme politikasını değiştiren ve cihazlarına vermiş olduğu yazılım desteğini daha da uzatan firma, yeni sürümde kapsamlı bir dağıtım süreci izleyecek.

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Fold 6, bir ilke imza atacak!

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

A ve Tab serisi için 2. sayfaya geçebilirsiniz.