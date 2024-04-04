Samsung, yeni nesil ev aletlerinin kapısını yapay zeka teknolojileri ile gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip yeni Bespoke AI Serisi ile araladı. Burada, evdeki yaşamı daha akıllı ve kolay bir hale getirecek yenilikçi özellikler sunuluyor.
Samsung Bespoke AI Serisi ev aletleri neler sunuyor?
Samsung Bespoke AI Serisi, dahili Wi-Fi, kameralar, yapay zeka çipleri ve SmartThings uygulaması uyumluluğu gibi özelliklere sahip cihazları kapsıyor. Bu seride yer alan ev aletleri, kullanıcıların evdeki diğer akıllı cihazları kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyan gömülü özelliklere sahip.
Örneğin Bespoke AI Serisi bir buzdolabı, kullanıcılara yiyecek stoklarını takip etme, son kullanma tarihlerini izleme ve hatta yemek tarifleri önerme gibi işlevler sunabilir. Böylece, kullanıcılar günlük işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirler.
Samsung, tema sorunu ile gündemde!
Evdeki akıllı cihazların birbiriyle entegre bir şekilde çalışmasını sağlayarak, ev işlerini sadece kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda daha keyifli hale getiriyor. Serideki cihazlar arasında, belirttiğimiz gibi yiyeceklerin tazeliğini koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan akıllı buzdolapları, kirlilik seviyesine göre yıkama programını ayarlayabilen akıllı çamaşır makineleri ve evin her köşesini temizleyebilen akıllı süpürgeler yer alıyor.
Bir diğer önemli özelliği de Mobile Smart Connect. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını akıllı telefonlarından kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyor. Uygulama üzerinden yapılan basit bir dokunuşla, ev aletlerinin temel işlevleri uzaktan yönetilebiliyor. Ayrıca Samsung, Knox güvenlik platformu ile cihazlardaki kullanıcı verilerinin güvende olmasını sağlayarak hem akıllı hem de güvenli bir ev ortamı yaratmayı amaçlıyor.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, yapay zeka teknolojileriyle gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip yeni Bespoke AI Serisi'ni tanıttı - Son Dakika
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