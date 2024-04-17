Samsung Yeni Nesil LPDDR5X Bellek Modeliyle Gündemde

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Son günlerin en çok konuşulan markalarından Samsung, bu kez de yeni nesil LPDDR5X hızlı bellek modeli ile gündeme geldi. Tam 10.7Gbps veri aktarım hızına ulaşabilen ürün, kendinden önceki modellere oranla %25 civarında bir performans farkı sunuyor.

Şirketin bellek sektöründeki başlıca rakiplerinden olan Micron da geçtiğimiz günlerde son LPDDR5X modelini tanıtmıştı. Ancak Samsung ürününün verimlilik ve hız kapasitesi anlamında daha ileride olduğu iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Samsung, yüksek hızlı bellek modelleriyle gündem oldu

Yeni nesil bellekleriyle birlikte 10 Gbps'lik hız barajını aşan ilk şirket unvanını da ele geçiren Samsung, önümüzdeki dönemde de dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olmayı sürdürecek gibi görünüyor. LPDDR5X serisinde 12 nanometrelik bir çip teknolojisi kullanan şirket, böylece yapay zeka anlamında da çok daha iyi bir deneyim vaat ediyor.

Tekli olarak 32 GB'lik kapasiteye ulaşan model, böylece kullanıcılar için geniş bir hareket alanı sunuyor. Ayrıca ürünün emsallerine göre daha kompakt tasarıma sahip olduğu söylenirken, bu durumun da önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek elektronik cihazların daha ince olmasını sağlayacağı konuşuluyor. Seri üretime 2024 yılının ikinci yarısında geçmesi planlanan LPDDR5X DRAM belleklerin, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Samsung markalı bir cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.