Şanlıurfa'da Dünya Dron Şampiyonası'nı Güney Koreli Choi Wonkyun kazandı

TEKNOFEST Güneydoğu'da 3 gün süren Dünya Dron Şampiyonası'nda ilk üçe giren Güney Koreli ve Bulgaristanlı dron pilotları gelecek sene tekrar yarışmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinlik kapsamında 1 Ekim'de başlayan Dünya Drone Şampiyonası'na 32 ülkeden katılan pilotlar, kendi tasarım ve montajlarını yaptıkları yüksek hızlı FPV dronlarla mücadele etti.

Şampiyonada kıyasıya süren yüksek hızlı dron yarışı dün akşam final yarışıyla sonuçlandı. Güney Koreli dron pilotlarından Choi Wonkyun birinci, Kim Minjae ikinci, Bulgaristanlı pilot Dimo Shterev ise üçüncü oldu.

Pilotlar, kupalarını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı.

Ödül töreni sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan dron pilotlarından birinciliği alan Choi, "Bu yarışmayı kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Bu yarışmaya hazırlanmak ve antrenman yapmak için çok çalıştım. Bana yardımcı olan çok fazla insan vardı. Koçum ve ülkemdeki birçok büyüğüm bana çok destek oldu. Bu yüzden hepsine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Choi, gelecek sene tekrar gelip ünvanını korumak istediğini söyledi.

Yarışmada ikinci olan dron pilotu Kim de "Birinci bitirebilecek gibiydim ilk başta ancak bu şansı maalesef kaçırdım. Bu tamamen benim hatam ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Ancak gelecek sefer geldiğimde daha iyi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Anne ve babası ile sponsorlarına teşekkür eden Kim, "Eğer beni duymasaydınız, burada olamazdım. Bu yüzden size her zaman minnettarım. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yarışmada üçüncü olan dron pilotu Shterev ise finalden önceki turlardaki performansına kıyasla finalde üçüncülüğü beklemediğini belirterek, "Elbette kazanmak istiyordum ama üçüncülük de her zaman güzel." dedi.

Gelecek seneki şampiyonada birinci olmayı hedeflediğini kaydeden Shterev, "Bunu deneyeceğim. Her şeyden önce, yıllar boyunca bana verdikleri tüm destek için aileme teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bana koşulsuz şekilde parçalar sağlayan ve ellerinden geldiğince her durumda bana yardımcı olmaya çalışan tüm sponsorlarıma da teşekkür ediyorum. Ayrıca, özellikle Çin'deki ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu yarışa hazırlanmamda bana çok yardımcı oldular." diye konuştu.