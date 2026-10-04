Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nde 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nde 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı

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Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST Güneydoğu Festivali\'nde 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı
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Son gününde de ziyaretçi akını yaşanan TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'ni şu ana kadar 1 milyonu aşkın vatandaş ziyaret etti. Şanlıurfa'nın yanı sıra birçok ilden gelen ziyaretçiler, teknolojik araçları yerinde görüp hava gösterilerini izledi ve hatıra fotoğrafı çekti.

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali son günde de vatandaşların akınına uğradı. Şu ana kadar festivali 1 milyonu aşkın vatandaş ziyaret etti.

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin son günü olması dolayısıyla Şanlıurfa'nın yanı sıra, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçiler, festivale gelerek teknolojik araçları yerinde gördü. Ziyaretçiler festivalde dikkat çeken önemli hava araçları ile hatıra fotoğrafları çektirerek çeşitli teknolojik araçlar hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Festival çeşitli etkinlik ve hava gösterileri ile sürüyor.

Festival alanını gelen ziyaretçiler, yaptıkları açıklamalar ile unutulmaz anlar yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nde 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı - Son Dakika
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