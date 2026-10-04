Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST\'te DHMİ gençlere hava trafik kontrolörlüğünü tanıtıyor

ÖMER FARUK SALMAN/KEMAL KARAGÖZ - TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan gençler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kurulan simülatör sayesinde hava trafik kontrolörlüğü mesleğini uygulamalı olarak deneyimliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

DHMİ tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı standında kurulan hava trafik kontrol simülatörü, gençlere havacılığın önemli alanlarından biri olan hava trafik kontrolörlüğünü yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Gerçeğine benzer şekilde hazırlanan sistemde gençler, uçakların pistlere yaklaşma, iniş ve kalkış süreçlerini takip ederek hava sahasındaki trafik akışını yönetmeyi deneyimliyor.

Simülasyonda yer alan uçakların güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlayan gençler, hava trafik kontrolörlerinin görev ve sorumluluklarını uygulamalı olarak görme imkanı buluyor.

"Gençlerden çok olumlu dönüşler aldık"

DHMİ'de hava trafik kontrolörü olarak çalışan Utku Mutlu, AA muhabirine, TEKNOFEST'te gençlere mesleklerini tanıtma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Festival alanında havacılığın birçok alanının yer aldığını belirten Mutlu, hava trafik kontrolörlerinin havacılığın "görünmeyen kahramanlarından" olduğunu ifade etti.

Hava trafik kontrolünde kullanılan simülatörün, festival kapsamında halkın da kullanabileceği şekilde modifiye edildiğini anlatan Mutlu, "Gençlerden çok olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

Mutlu, havacılık denildiğinde genellikle uçakların ve pilotların akla geldiğini belirterek, hava trafik kontrolörlerinin yaptığı işin ise gençler tarafından yeterince bilinmediğini kaydetti.

Gençlerin simülatör sayesinde mesleği yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Mutlu, "Buraya gelen gençlerimizi havacılık ve özellikle hava trafik kontrolünü bir miktar da olsa simülatör aracılığıyla mesleğin nasıl olduğuna dair bir deneyim yaşatmaya çalıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Baykar Fen Lisesi öğrencisi Talha Yüksel Sayın ise simülatörü kullanmanın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Hava trafik kontrolörlüğünü birebir deneyimlemenin gelecekteki meslek seçimi açısından önemli olduğunu belirten Sayın, "Havacılığa küçüklüğümden beri ilgiliyim. Hava trafik kontrolü simülatörünü ilk defa burada deneyimleme şansım oldu. Havacılığa herhangi bir alanda ilgisi olan varsa buraya gelip mutlaka ziyaret etmelidir." dedi.