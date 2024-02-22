Rare'in geliştirdiği açık dünya korsanlık oyunu ve Xbox birinci parti oyunu olan Sea of Thieves, bildiğiniz gibi PlayStation 5'e geliyor. Oyunun PS5 çıkış tarihi resmen belli oldu.
Sea of Thieves, çapraz platform desteğiyle Nisan'da PlayStation 5'e çıkıyor
Hi-Fi Rush, Grounded ve Pentiment'in arasına katılan Sea of Thieves, 30 Nisan'da resmi olarak PlayStation 5 konsoluna çıkış yapacak. Oyunun yönetmeni Mike Chapman, ekibin çapraz platform desteği için çok çalıştığını belirtti.
Rare'in yaklaşık 40 yıllık tarihinde ilk kez bir oyunu PlayStation platformunda yayınlayacak olması, onlar için önemli bir kilometre taşı. Sea of Thieves, 2018'deki ilk çıkışından bu yana önemli güncellemeler ve genişletmeler alarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından sevilen zengin içerikli bir servis oyununa dönüştü.
PlayStation 5 sürümünün yıllar boyunca biriken tüm içerik güncellemeleri ve genişletmelerle birlikte piyasaya sürülmesiyle, oyuncular ilk günden itibaren Sea of Thieves'in dünyasına dalabilecekler. İster tek başlarına, ister farklı platformlardaki arkadaşlarıyla birlikte PlayStation 5 oyuncuları, Sea of Thieves'i bugüne kadar çıkmış tüm güncellemelerle birlikte deneyimleyecekler.
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30 Nisan'da PlayStation 5 için yayınlanacak olan oyun Xbox için de önemli bir adım zira konsollar arası özel oyunların yayınlanması, oyun endüstrisinde büyük etki bırakacak.
Bugüne kadar konsol firmalarının stratejisi, konsola özel oyun çıkarmaktı. Ancak görünen o ki hem Sony hem Microsoft, artık konsol satışlarından çok oyunlarının satışlarına önem veriyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Sea of Thieves, Nisan'da PlayStation 5'e çıkıyor - Son Dakika
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