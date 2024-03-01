Sikorsky, Hibrit-Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Uçağı Geliştiriyor

Sikorsky, hibrit-elektrikli dikey kalkış ve iniş (HEX/VTOL) özellikli, pilot opsiyonlu otomatik uçuşa sahip bir tilt-wing (eğilebilir kanat) uçak geliştiriyor. Bu, daha yüksek hız ve menzil için dikey kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip olacak ve kanatlı yatay uçuşa geçiş yapabilecek yeni bir hibrit rotorcraft ailesinin bir parçası.
Sikorsky'nin yeni Hibrit VTOL uçak özellikleri
Sikorsky, Lockheed Martin iştiraki altında üç hibrit, otomatik rotorcraft geliştiriyor: geleneksel bir helikopter gibi görünüyor. Ancak, eğilebilir itiş nacellerine sahip bir quadcopter de denebilir, veya parti parçası olarak eğilebilir kanat tasarımına sahip bir uçak da. Bu tasarım, 500 deniz mili (926 km) üzerinde bir menzil ile yüksek hızı birleştirmeyi hedefliyor.
Tamamlanan gösterişli uçağın maksimum kalkış ağırlığı 4 ton olacak ve 1.2 MW sınıfı bir turbojeneratöre sahip olacak. Sikorsky Innovations ve GE Aerospace, hover performans testleri için 600 KW elektrik motoruna sahip bir hibrit-elektrikli güç sistemleri test yatağını tamamlıyor.
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Yeni HEX ailesi, farklı derecelerde elektrifikasyon içerecek. Bu, tilt-wing veya tilt-rotorlu bir hava aracının karşılaştığı karmaşık güç ve kontrol mekanik bağlantı sistemleriyle ilgili sorunlardan kaçınmak için mekanik olarak daha basit bir tasarım sağlayacak.
Sikorsky'nin elektrikli geleceği
Sikorsky Innovations direktörü Igor Cherepinsky, "Sikorsky'nin elektrikli sütununda, elektrik motorları, güç elektroniği ve kendi araç yönetim donanımımızı ve hareket sistemlerimizi tasarlıyoruz. HEX, bu bileşenleri entegre edecek, MATRIX otonomisindeki artan olgunluğu ve bakım gerektirmeyen sistemler için potansiyeli sergileyecek," dedi.
Sikorsky'nin bu yeni hibrit VTOL uçağı ve bu teknolojinin havacılık endüstrisine getireceği yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gelişmelerin gelecekteki uçuş ve ulaşım sistemlerine etkisi olur mu? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Sikorsky, Hibrit-Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Uçağı Geliştiriyor - Son Dakika
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