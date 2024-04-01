YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Singapur, yapay zeka ile sigara içenleri tespit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Singapur, yapay zeka ile sigara içenleri tespit ediyor

Singapur'da yetkililer, Balefire adı verilen 3.0 versiyonu bir yapay zeka sistemini kullanarak sigara içenleri tespit etmeye başladı. Bu sistem, özellikle sigara içmenin yasak olduğu alanlarda, sigara içen bireyleri gözlemliyor. Balefire, kişileri sigara içerken tespit ettiğinde, gerçek zamanlı olarak yerel yasal yetkililere bildirimde bulunuyor, böylece yetkililer hızla müdahale edebiliyor. Balefire'in geliştiricisi Pye Sone Kyaw'a göre, bu yapay zeka sistemi, sigara içme yasağının olduğu bölgelerde sigara içenleri tespit etmek için oluşturuldu. Yanlış yerde sigara içme durumunda 148 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor ve dava durumunda bu miktar beş katına çıkabiliyor. Balefire, daha etkili tespit için kişilerin kafa özelliklerine odaklanarak, gözlem süresince kişileri sürekli takip edebiliyor. Bu sistem Türkiye'ye gelir mi? Balefire gibi yapay zeka tabanlı gözetleme sistemlerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, Türkiye'nin teknolojik kabiliyetleri, yasal düzenlemeleri ve kamu politikaları ile yakından ilgili. Eğer Türkiye, halk sağlığı ve yasal düzenlemeleri desteklemek için benzer teknolojilere yatırım yapma konusunda istekli ve hazırsa, bu tür sistemlerin Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünmek mümkün. Ancak bu, sadece teknolojik bir mesele değil, aynı zamanda etik, yasal ve toplumsal faktörleri de içeren karmaşık bir karar sürecini gerektiriyor. Bu teknolojinin insanların özel hayatına müdahale boyutu Avrupa'da tartışma konusu olabilir, çünkü Avrupa'da, soruşturma önlemlerinin derinliğinin, ihlalin ciddiyetiyle orantılı olması gerektiği bir ilke bulunuyor. Sizce yapay zeka ile sigara içenlere ceza yazılması, gizlilik ve gözetleme konularında yeni tartışmalara yol açabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

01.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur'da yetkililer, Balefire adı verilen 3.0 versiyonu bir yapay zeka sistemini kullanarak sigara içenleri tespit etmeye başladı. Bu sistem, özellikle sigara içmenin yasak olduğu alanlarda, sigara içen bireyleri gözlemliyor. Balefire, kişileri sigara içerken tespit ettiğinde, gerçek zamanlı olarak yerel yasal yetkililere bildirimde bulunuyor, böylece yetkililer hızla müdahale edebiliyor.

Singapur, yapay zeka ile sigara içenleri tespit ediyor

Balefire'in geliştiricisi Pye Sone Kyaw'a göre, bu yapay zeka sistemi, sigara içme yasağının olduğu bölgelerde sigara içenleri tespit etmek için oluşturuldu. Sigara içmek yasak olan yerler, çoğunlukla kapalı alanlar, parklar, eğitim kurumları, yüzme havuzları ve hatta yaya köprüleri gibi birçok farklı alanı kapsıyor.

Singapur, yapay zeka ile sigara içenleri tespit ediyor

Yanlış yerde sigara içme durumunda 148 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor ve dava durumunda bu miktar beş katına çıkabiliyor. Yapay zeka sisteminin karşılaştığı zorluklardan biri, sigara gibi küçük nesnelerin uzaktan doğru bir şekilde tespit edilmesi.

Yapay zeka silah taşıyanları tespit edecek!

Balefire, daha etkili tespit için kişilerin kafa özelliklerine odaklanarak, gözlem süresince kişileri sürekli takip edebiliyor. Sistem, yanlış alarmları azaltmak için kendisini sürekli olarak geliştiriyor ve geliştiriciler, sistemdeki farklı durumları, örneğin kask takan kişileri veya yemek yiyenleri, manuel olarak ekleyerek doğruluk oranını artırmaya çalışıyor.

Bu sistem Türkiye'ye gelir mi?

Balefire gibi yapay zeka tabanlı gözetleme sistemlerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, Türkiye'nin teknolojik kabiliyetleri, yasal düzenlemeleri ve kamu politikaları ile yakından ilgili. Eğer Türkiye, halk sağlığı ve yasal düzenlemeleri desteklemek için benzer teknolojilere yatırım yapma konusunda istekli ve hazırsa, bu tür sistemlerin Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünmek mümkün.

Singapur, yapay zeka ile sigara içenleri tespit ediyor

Ancak bu, sadece teknolojik bir mesele değil, aynı zamanda etik, yasal ve toplumsal faktörleri de içeren karmaşık bir karar sürecini gerektiriyor. Bu teknolojinin insanların özel hayatına müdahale boyutu Avrupa'da tartışma konusu olabilir, çünkü Avrupa'da, soruşturma önlemlerinin derinliğinin, ihlalin ciddiyetiyle orantılı olması gerektiği bir ilke bulunuyor.

Sizce yapay zeka ile sigara içenlere ceza yazılması, gizlilik ve gözetleme konularında yeni tartışmalara yol açabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Singapur, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Singapur, yapay zeka ile sigara içenleri tespit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Google Podcasts, YouTube Music'e taşındı
    17:11 Google Podcasts, YouTube Music'e taşındı

    Google, Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldı ve kullanıcılarına aboneliklerini ve dinleme geçmişlerini YouTube Music'e taşıma süresi tanıdı. Podcast yayınları 2 Nisan'a kadar YouTube Music'e taşınacak ve Podcasts uygulamasına erişim mümkün olmayacak. Bu hamle, Google'ın Podcast sektöründe daha büyük bir oyuncu olma hedefini destekleyebilir.

  • WindSpider Vinçleri Rüzgar Enerjisi Endüstrisini Değiştirecek
    17:10 WindSpider Vinçleri Rüzgar Enerjisi Endüstrisini Değiştirecek

    WindSpider firması tarafından geliştirilen WindSpider vinçlerinin, rüzgar enerjisi endüstrisini kökten değiştirecek bir yenilik olduğu belirtiliyor. Bu kendiliğinden inşa edilen rüzgar türbinleri, geleneksel rüzgar türbinlerinin inşası için gerekli olan işgücünün büyük bir kısmını ortadan kaldırarak, rüzgar enerjisine erişimi daha da ucuz hale getiriyor.

  • Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor
    17:10 Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor

    Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-joon Choi, Bixby'nin baştan aşağı ele alınacağını ve yapay zekanın önünün açılacağını belirtti. Bixby için yapay zeka desteğiyle daha akıllı bir konuşma deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung, güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi vermedi.

  • Xiaomi Redmi Turbo Serisi Duyuruldu: İşte Özellikleri
    17:10 Xiaomi Redmi Turbo Serisi Duyuruldu: İşte Özellikleri

    Xiaomi'nin alt markası Redmi, orta-seviye pazar için yeni performans odaklı telefon serisi olan Redmi Turbo'yu duyurdu. Serinin ilk cihazı Xiaomi Redmi Turbo 3, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek. Turbo serisi, performansıyla dikkat çekmeyi hedefliyor ve sektörde yeni bir performans furyasına yol açabilir.

  • Yapay Zeka Konuşmaları: Yapay Zeka Meslekleri Tehdit Ediyor
    16:01 Yapay Zeka Konuşmaları: Yapay Zeka Meslekleri Tehdit Ediyor

    Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin CEO'su Dr. Ekrem Teymur, Yapay Zeka Konuşmaları' serisinde, yapay zekanın etkisi altında değişime uğrayacak meslekleri anlattı. Teymur, teknoloji alanında çalışan meslek gruplarının yapay zekadan en çok etkileneceğini belirtti. Metin yazarları, tercümanlar ve iş danışmanları gibi alanlarda zaten hissedilen bu etki, tüm meslek gruplarını tehdit ediyor. Teymur'a göre yapay zeka insanlık için bir tsunami etkisi yaratabilir.


19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
17:57 Gaziantep’te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu Gaziantep'te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 20:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Singapur, yapay zeka ile sigara içenleri tespit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement