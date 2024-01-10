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Smart, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli #1 2024'ü tanıttı - Son Dakika
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Smart, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli #1 2024'ü tanıttı

Smart, bilinen uygun fiyatlı otomobil modelleriyle tanınan bir marka olarak, #1 2024 modelini duyurdu. Bu kompakt SUV türündeki elektrikli araç, öncelikle Çin pazarında sunulacak ve bütçe dostu bir seçenek olmayı hedefliyor. Smart #1 2024, iç tasarımda iyileştirmelerle birlikte üç farklı donanım seviyesiyle sunulacak. Araçta tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Ayrıca, 66kWh ve 49kWh olmak üzere iki farklı pil seçeneğiyle de sunulacak olan Smart #1 2024, 800V DC hızlı şarj ünitesiyle de dikkat çekiyor. Şirket, dünya çapında yaklaşık 70 bin adet #1 SUV teslim ettiğini ve gelecek yıllarda yeni modeller çıkarmaya devam edeceğini açıkladı.

Smart, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli #1 2024\'ü tanıttı
10.01.2024 - 10:29,
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Uygun fiyatlı otomobil modelleriyle bilinen Smart, #1 2024 modelini görücüye çıkardı. İlk aşamada Çin'de sunulacak kompakt SUV türündeki araç, elektrikli otomobil pazarında bütçe dostu olmayı hedefliyor. İşte Smart #1 2024 özellikleri.

Smart #1 2024 özellikleri

Smart'ın yeni #1 versiyonu, iç tasarımda bazı önemli iyileştirmelere odaklanıyor. Otomobilin 2024 sürümü 25 bin ila 35 bin dolar arasında fiyatlandırılmış durumda. Pro, Pro+ ve Premium olmak üzere üç donanım seviyesi ile sunuluyor.

Smart, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli #1 2024'ü tanıttı

Tek motorlu Pro'ya güç veren 202kW'lık motor 343Nm tork üretiyor ve 0-100km/s hızlanmasını 6,7 saniyede tamamlıyor. Çift motorlu Pro+ ise 315kW/543Nm ile daha güçlü ve 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşabiliyor.

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2023 modelin birçok özelliğini koruyan #1; ışıklı dış dokunuşlar ve Beats ses sistemi desteğiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Pro+'da 66kWh üçlü batarya ünitesi bulunuyorken; Pro'da ise 49kWh lityum demir fosfat pil yer alıyor. Ayrıca Pro+ menzili 535 km iken; Pro'da bu 400 km'ye düşüyor.

Elektrifikasyon hamlesinin bir parçası olarak Smart ayrıca 800V DC hızlı şarj ünitesini de tanıttı. Bu ünitenin bir aracı 20 dakikadan kısa sürede yüzde 80 oranında şarj edebildiği iddia edildi.

Smart, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli #1 2024'ü tanıttı

Şirketin açıklamasına göre şu ana kadar dünya çapında yaklaşık 70 bin #1 SUV teslim edildi. Smart, ileriye dönük olarak her yıl yeni bir model çıkarma stratejisine devam edeceğini de dile getirdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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