Smart, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli #1 2024\'ü tanıttı

Uygun fiyatlı otomobil modelleriyle bilinen Smart, #1 2024 modelini görücüye çıkardı. İlk aşamada Çin'de sunulacak kompakt SUV türündeki araç, elektrikli otomobil pazarında bütçe dostu olmayı hedefliyor. İşte Smart #1 2024 özellikleri.

Smart #1 2024 özellikleri

Smart'ın yeni #1 versiyonu, iç tasarımda bazı önemli iyileştirmelere odaklanıyor. Otomobilin 2024 sürümü 25 bin ila 35 bin dolar arasında fiyatlandırılmış durumda. Pro, Pro+ ve Premium olmak üzere üç donanım seviyesi ile sunuluyor.

Tek motorlu Pro'ya güç veren 202kW'lık motor 343Nm tork üretiyor ve 0-100km/s hızlanmasını 6,7 saniyede tamamlıyor. Çift motorlu Pro+ ise 315kW/543Nm ile daha güçlü ve 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşabiliyor.

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2023 modelin birçok özelliğini koruyan #1; ışıklı dış dokunuşlar ve Beats ses sistemi desteğiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Pro+'da 66kWh üçlü batarya ünitesi bulunuyorken; Pro'da ise 49kWh lityum demir fosfat pil yer alıyor. Ayrıca Pro+ menzili 535 km iken; Pro'da bu 400 km'ye düşüyor.

Elektrifikasyon hamlesinin bir parçası olarak Smart ayrıca 800V DC hızlı şarj ünitesini de tanıttı. Bu ünitenin bir aracı 20 dakikadan kısa sürede yüzde 80 oranında şarj edebildiği iddia edildi.

Şirketin açıklamasına göre şu ana kadar dünya çapında yaklaşık 70 bin #1 SUV teslim edildi. Smart, ileriye dönük olarak her yıl yeni bir model çıkarma stratejisine devam edeceğini de dile getirdi.

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