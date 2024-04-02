SSD Fiyatları Artıyor: İşte Detaylar

Teknoloji

Son yıllarda ülkemizde artan enflasyon ve yükselen döviz kurları nedeniyle pek çok teknolojik ürün için zam kaçınılmaz oldu. SSD'ler (Katı Hal Sürücü) de bundan nasibini aldı. Fakat son gelişmelere göre büyük bir zam daha yolda. Ancak bu zam sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanacak. Peki SSD fiyatı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar…

SSD fiyatları neden artacak?

Son gelişmelere göre SSD pazarında tüketici talebinin artması ile birlikte yakın bir zamanda fiyat artışlarının yaşanacağı aktarılıyor. Üreticilerin büyük çoğunluğunun zam yapması bekleniyorken, özellikle Samsung ve Western Digital firmalarının birkaç ay önceki ekonomik gerilemenin ardından kar oranlarını ciddi seviyede artırmak istediği belirtiliyor.

Market araştırma şirketi TrendForce'a göre tüketici SSD'leri için yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı beklenirken, bu oranın kurumsal SSD'lerde ise yüzde 25'e kadar çıkacağı söyleniyor. Ancak sadece bununla kalmayacak.

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Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki çeyreklerde de fiyat artışları yaşanacak ve zam oranı yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu bağlamda şu anda fiyatların en ucuz seviyede olduğu söyleniyor. Son olarak bu durumun tüketicilere olumsuz yansısa da SSD sektörünün büyümesi için gerekli olduğu belirtiliyor.

Kaynağa göre SSD fiyatları için yapılacak zamlar yakın zamanda hissedilmeye başlanacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.