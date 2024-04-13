Steam\'de Ücretsiz Oyun Denemesi Devam Ediyor

Teknoloji

Steam, belirli aralıklarla ücretsiz oyun denemesi sunmaya devam ediyor. Bu kampanya kapsamında önümüzdeki haftaya kadar iki oyun daha ücretsiz olarak erişime açılacak. Sevilen iki yapımın 18 Nisan'a kadar ücretsiz olacağı belirtildi.

PGA TOUR 2K23 ve Fallout 76 bu hafta ücretsiz olacak

Steam, ücretsiz hafta sonu oyunları kapsamında PGA TOUR 2K23 ve Fallout 76'yı ücretsiz deneme imkanı tanıyor. PGA TOUR 2K23'ü 15 Nisan'a kadar; Fallout 76'yı ise 18 Nisan'a kadar kütüphanenize ekleyip oynayabilirsiniz.

Oyunların bu tarihlerden sonra tekrardan paralı hale geleceğini belirtmek gerekiyor. Önümüzdeki haftaya kadar devam edecek kampanyadan sonra ise indirimli olarak satın alabilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Fallout 76 4,76 dolardan; PGA TOUR 2K23 ise 14,99 dolardan satışa sunuluyor.

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PGA TOUR 2K23 sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit

İşlemci: AMD FX-6200 or Intel Core i5-760 @ 2.80GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 or NVIDIA GTX 660 with 2GB RAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11 Compatible

PGA TOUR 2K23 sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Peki siz Steam ücretsiz oyun kampanyası hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.