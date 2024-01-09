Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı

Oyun denince akla gelen Steam, dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından birisi. On milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun satın almak için değil, arkadaşların birlikte oyun oynamak için buluştuğu bir nokta. Her geçen gün kullanıcı sayısını giderek artıran Steam, böylelikle yeni rekorlara da imza atıyor. Son olarak platform, bir rekorla daha adından söz ettirdi.

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırdı

SteamDB tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam, geçtiğimiz saatlerde 33 milyon 675 bin 229 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekorunu tazeledi. Bundan önceki rekor, 33 milyon 598 bin 520 eş zamanlı oyuncuydu.

Yeni rekor: 33 milyon 675 bin 229 eş zamanlı oyuncu

Eski rekor: 33 milyon 598 bin 520 eş zamanlı oyuncu

Steam verilerine baktığımızda en çok oynanan oyunların Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS ve Baldur's Gate 3 olduğunu görüyoruz. Söz konusu bu yapımların rekorun kırılmasında ciddi bir payı var.

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Steam'de en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;