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Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı - Son Dakika
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Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı

Steam, geçtiğimiz saatlerde 33 milyon 675 bin 229 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekorunu tazeledi. Bundan önceki rekor, 33 milyon 598 bin 520 eş zamanlı oyuncuydu. En çok oynanan oyunlar arasında Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS ve Baldur's Gate 3 bulunuyor.

Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı
09.01.2024 - 10:29,
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Oyun denince akla gelen Steam, dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından birisi. On milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun satın almak için değil, arkadaşların birlikte oyun oynamak için buluştuğu bir nokta. Her geçen gün kullanıcı sayısını giderek artıran Steam, böylelikle yeni rekorlara da imza atıyor. Son olarak platform, bir rekorla daha adından söz ettirdi.

Steam, eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırdı

SteamDB tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam, geçtiğimiz saatlerde 33 milyon 675 bin 229 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekorunu tazeledi. Bundan önceki rekor, 33 milyon 598 bin 520 eş zamanlı oyuncuydu.

Yeni rekor: 33 milyon 675 bin 229 eş zamanlı oyuncu

Eski rekor: 33 milyon 598 bin 520 eş zamanlı oyuncu

Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı

Steam verilerine baktığımızda en çok oynanan oyunların Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS ve Baldur's Gate 3 olduğunu görüyoruz. Söz konusu bu yapımların rekorun kırılmasında ciddi bir payı var.

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Steam'de en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatı1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz2Dota 2Oynaması Ücretsiz3PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz4Baldur's Gate 334.99 MENA-USD5Grand Theft Auto (GTA) 529.98 MENA-USD (-25%)6Apex LegendsOynaması Ücretsiz7Rust39.99 MENA-USD8Monster Hunter: World22.49 MENA-USD9NARAKA: BLADEPOINTOynaması Ücretsiz10Team Fortress 2Oynaması Ücretsiz11Wallpaper Engine2.79 MENA-USD12Lethal Company5.79 MENA-USD13Call of Duty14War ThunderOynaması Ücretsiz15THE FINALSOynaması Ücretsiz16Path of ExileOynaması ücretsiz17Football Manager 202433.99 MENA-USD18WarframeOynaması ücretsiz19ELDEN RING33.99 MENA-USD20UnturnedOynaması ücretsiz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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