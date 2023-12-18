 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor

Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemleri artık eski olarak görülüyor. Bu nedenle Steam de bu sürümlere olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Kullanıcılar, 1 Ocak 2024'ten itibaren güncelleme almayacak ve teknik destek alamayacaklar.

Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor
18.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

Birkaç yıl önce Microsoft tarafından piyasaya sürülen Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemleri artık eski olarak görülüyor. Zira teknoloji devi de güvenlik güncellemesi dağıtmıyor. Bu doğrultuda diğer yazılım geliştiricileri de yavaş yavaş destek vermeyi bırakıyor. Son olarak Steam de bunlar arasına dahil oluyor.

Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor!

Steam'deki bazı temel özellikler, Google Chrome'dan temel alınıyor. Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için Google Chrome desteği olmadığı için Steam'de bazı özellikler tam olarak çalışmıyor. Bu nedenle Steam de desteği sonlandırma kararı aldı.

Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor

Steam destek sayfası üzerinden paylaşılan bilgilere göre Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 desteği sonlanıyor. Buna göre kullanıcılar, 1 Ocak 2024'ten itibaren artık güvenlik de dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacak.

Nihayet! Microsoft, aylardır var olan Windows 11 hatasını nihayet çözdü

Steam Destek, herhangi bir teknik sorun yaşandığı zaman bu işletim sistemlerini kullanan kullanıcılara yardım etmeyecek. Hiçbir şekilde güncelleme yayınlanmayacağı için Steam uygulamasında bir özelliğin bozulması durumunda düzeltme de sağlanmayacak.

Geçtiğimiz ay Steam tarafından paylaşılan bilgilere göre Windows 7 kullanan oyuncuların oranı yüzde 0.78. Bu oran Windows 8.1'de ise yüzde 0.17. Dolayısıyla bu değişiklikten çok da fazla kullanıcı etkilenmeyecek gibi görünüyor.

Microsoft, Ocak 2020'de Windows 7 ve Ocak 2023'te Windows 8.1 için güvenlik güncellemelerini ve teknik desteğini sonlandırdı. Bu da bu işletim sistemleri üzerinden internete bağlanıldığında yeni çıkan zararı yazılımlara maruz kalınabileceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda eski sürüm kullanan kullanıcılar, güncelleme yapmayı düşünebilir.

Steam'de şimdiye kadar toplam kaç para harcadığınızı nasıl öğrenirsiniz?

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Microsoft, Google, Steam, Oyun, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor - Son Dakika


21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38
Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19
Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu

Son Dakika
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 21:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: Steam, eski Windows sürümlerine desteği sonlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement