Steam Kış İndirimleri: Öne Çıkan Oyunlar

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, geçtiğimiz haftalarda Türk lirasını kaldırıp dolar ile işlem görmeye başlamasıyla ülkemizdeki oyunları bir hayli üzmüştü. Bununla beraber Türk kullanıcılardan tepki çeken Steam, kısa süre önce ise Kış İndirimleri etkinliğini başlattı. İşte kampanya sırasında öne çıkan oyunlar…

Steam Kış İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Steam Kış İndirimleri kapsamında spor severlerin ilgi duyduğu EA SPORTS FC 24, 69.99 dolardan (2 bin 45 TL) 27.99 dolara yani 818 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında bir indirim söz konusu. Bununla beraber en popüler oyunlar arasında yer alan GTA 5: Premium Edition ise 39.98 dolar (1.168 TL) yerine 14.98 dolar (488 TL).

Öte taraftan FPS severlerin mutlaka göz atmasını önerdiğimiz Battlefield 1, yüzde 90 gibi devasa oranda indirimle birlikte 39.99 dolardan (1.168 TL) 3.99 dolara (116 TL) düştü. Diğer oyunların indirimli fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic'te yılbaşı indirimleri başladı! 1800 TL'lik FC 24 için yüzde 60+33 indirim

Steam Kış İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;