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Steam Kış İndirimleri: Öne Çıkan Oyunlar - Son Dakika
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Steam Kış İndirimleri: Öne Çıkan Oyunlar

Steam Kış İndirimleri kapsamında EA SPORTS FC 24, GTA 5: Premium Edition ve Battlefield 1 gibi oyunlar büyük indirimlerle satışa sunuldu.

Steam Kış İndirimleri: Öne Çıkan Oyunlar
22.12.2023 - 22:27,
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Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, geçtiğimiz haftalarda Türk lirasını kaldırıp dolar ile işlem görmeye başlamasıyla ülkemizdeki oyunları bir hayli üzmüştü. Bununla beraber Türk kullanıcılardan tepki çeken Steam, kısa süre önce ise Kış İndirimleri etkinliğini başlattı. İşte kampanya sırasında öne çıkan oyunlar…

Steam Kış İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Steam Kış İndirimleri kapsamında spor severlerin ilgi duyduğu EA SPORTS FC 24, 69.99 dolardan (2 bin 45 TL) 27.99 dolara yani 818 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında bir indirim söz konusu. Bununla beraber en popüler oyunlar arasında yer alan GTA 5: Premium Edition ise 39.98 dolar (1.168 TL) yerine 14.98 dolar (488 TL).

Steam Kış İndirimleri: Öne Çıkan Oyunlar

Öte taraftan FPS severlerin mutlaka göz atmasını önerdiğimiz Battlefield 1, yüzde 90 gibi devasa oranda indirimle birlikte 39.99 dolardan (1.168 TL) 3.99 dolara (116 TL) düştü. Diğer oyunların indirimli fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Steam Kış İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıEA SPORTS FC 2469.99 USD (2 bin 45 TL)27.99 USD (818 TL) | -60%Grand Theft Auto (GTA) 5: Premium Edition39.98 USD (1.168 TL)14.98 USD (438 TL) | -63%Diablo 469.99 USD (2 bin 45 TL TL)41.99 USD (1.227 TL) | -40%Cyberpunk 207744.99 USD (1.314 TL)22.49 USD (657 TL) | -50%The Last of US Part 159.99 USD (1.750 TL)40.19 USD (1.174 TL) | -33%Baldur's Gate 334.99 USD (1.022 TL)31.49 USD (920 TL) | -10%Sons of The Forest14.99 USD (438 TL)11.99 USD (350 TL) | -20%Arma 329.99 USD (876 TL)7.49 USD (220 TL) | -75%Battlefield 139.99 USD (1.168 TL)3.99 USD (116 TL) | -90%Assassin's Creed Valhalla47.99 USD (1.402 TL)11.99 USD (350 TL) | -75% Euro Truck Simulator 210.09 USD (294 TL)2.52 USD (73 TL) | -75%Rust39.99 USD (1.168 TL)26.79 USD (782 TL) | -33%

Steam Kış İndirimleri, 4 Ocak saat 21.00 itibariyle son bulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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