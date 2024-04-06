En popüler dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Listede Counter-Strike 2'den Football Manager 2024'e, Cyberpunk 2077'den Euro Truck Simulator 2'ye kadar pek çok popüler yapım yer aldı. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam çok satanlar sıralaması…
Steam Türkiye'de çok satanlar
Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede Counter-Strike 2'nin yer aldığını görüyoruz. Hemen ardından onu EA SPORTS FC 24 takip ediyor. Akabinde popüler hayatta kalma oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'ın üçüncü sıraya adını yazdırdığını görüyoruz.
Listenin devamında HELLDIVERS 2, Dragon's Dogma 2, Apex Legends, Black Desert, Football Manager 2024, The Elder Scrolls Online ve eFootball 2024 gibi yapımlar da yer aldı. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı - Son Dakika Xiaomi Smart Band 9, yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir. Önceki modelin büyük ilgi görmesi nedeniyle, bu modelin de ilgi çekmesi bekleniyor. Ürünün globalde de satışa sunulması planlanıyor ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekebilir. Teknik özellikleri henüz bilinmese de, Xiaomi'nin önemli yenilikler yapması bekleniyor. X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor. Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu. Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Cihaz, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye, 5600 mAh bataryaya ve 50 Megapiksel ön ve arka kameralara sahip. Ayrıca 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. En çok satılan içten yanmalı otomobillerin başında Fiat Egea Sedan gelirken, elektrikli otomobillerde Togg lider oldu. Mart ayında elektrikli otomobil satışlarında artış görüldü ve BMW de listede yer aldı. Togg T10X en çok satılan elektrikli otomobil oldu. OpenAI, GPT-5 dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek için kırmızı ekip ile işbirliği yapıyor. GPT-5'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç ay içinde bekleniyor. Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail, size gönderilen çok uzun e-postaları okumak zorunda kalmayacağınız yeni yapay zeka özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor. Gmail uygulamasına 'bu e-postayı özetle' düğmesi eklenecek. Google, kullanıcıların işlevselliği artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak. E-postaların hızlı bir şekilde taranmasını ve önemli bilgilerin özetlenmesini sağlamak, kullanıcıların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Projenin toplam maliyeti 4.8 milyon euro olarak belirlendi. Bugün, teknoloji dünyasında önemli bir değişiklik yaşadım ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir Xiaomi kullanıcısı olarak, sonunda Samsung'a geçiş yaptım. Tasarım, işletim sistemi, ekran deneyimi, kamera performansı, ekosistem, pil ve şarj konularında karşılaştırmalar yaparak deneyimlerimi aktarıyorum. Her iki markanın da kendine göre artıları ve eksileri var, ancak benim deneyimlerime göre, Xiaomi'den Samsung'a geçiş yapılabilir. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermeniz önemli.
SıraOyunFiyatı1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz2EA SPORTS FC 2469.99 dolar3PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz4HELLDIVERS 239.99 dolar5Dragon's Dogma 249.99 dolar6Apex LegendsOynaması Ücretsiz7Black Desert4.99 dolar8Football Manager 202426.79 dolar9The Elder Scrolls Online2.99 dolar10eFootball 2024Oynaması Ücretsiz11Cyberpunk 207722.49 dolar12ELDEN RING39.99 dolar13 Euro Truck Simulator 210.09 dolar14WarframeOynaması Ücretsiz15Rust18.99 dolar16Grand Theft Auto 514.98 dolar17Lost ArkOynaması Ücretsiz18Baldur's Gate 334.99 dolar19Supermarket Simulator3.99 dolar20Tom Clancy's Rainbow Six Siege15.99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı - Son Dakika
Xiaomi Smart Band 9, yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir. Önceki modelin büyük ilgi görmesi nedeniyle, bu modelin de ilgi çekmesi bekleniyor. Ürünün globalde de satışa sunulması planlanıyor ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekebilir. Teknik özellikleri henüz bilinmese de, Xiaomi'nin önemli yenilikler yapması bekleniyor.
X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor.
Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu.
Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Cihaz, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye, 5600 mAh bataryaya ve 50 Megapiksel ön ve arka kameralara sahip. Ayrıca 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. En çok satılan içten yanmalı otomobillerin başında Fiat Egea Sedan gelirken, elektrikli otomobillerde Togg lider oldu. Mart ayında elektrikli otomobil satışlarında artış görüldü ve BMW de listede yer aldı. Togg T10X en çok satılan elektrikli otomobil oldu.
OpenAI, GPT-5 dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek için kırmızı ekip ile işbirliği yapıyor. GPT-5'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç ay içinde bekleniyor.
Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail, size gönderilen çok uzun e-postaları okumak zorunda kalmayacağınız yeni yapay zeka özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor. Gmail uygulamasına 'bu e-postayı özetle' düğmesi eklenecek. Google, kullanıcıların işlevselliği artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak. E-postaların hızlı bir şekilde taranmasını ve önemli bilgilerin özetlenmesini sağlamak, kullanıcıların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Projenin toplam maliyeti 4.8 milyon euro olarak belirlendi.
Bugün, teknoloji dünyasında önemli bir değişiklik yaşadım ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir Xiaomi kullanıcısı olarak, sonunda Samsung'a geçiş yaptım. Tasarım, işletim sistemi, ekran deneyimi, kamera performansı, ekosistem, pil ve şarj konularında karşılaştırmalar yaparak deneyimlerimi aktarıyorum. Her iki markanın da kendine göre artıları ve eksileri var, ancak benim deneyimlerime göre, Xiaomi'den Samsung'a geçiş yapılabilir. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermeniz önemli.
Sizin düşünceleriniz neler ?