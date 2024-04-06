Steam Türkiye\'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Teknoloji

En popüler dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Listede Counter-Strike 2'den Football Manager 2024'e, Cyberpunk 2077'den Euro Truck Simulator 2'ye kadar pek çok popüler yapım yer aldı. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam çok satanlar sıralaması…

Steam Türkiye'de çok satanlar

Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede Counter-Strike 2'nin yer aldığını görüyoruz. Hemen ardından onu EA SPORTS FC 24 takip ediyor. Akabinde popüler hayatta kalma oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'ın üçüncü sıraya adını yazdırdığını görüyoruz.

Listenin devamında HELLDIVERS 2, Dragon's Dogma 2, Apex Legends, Black Desert, Football Manager 2024, The Elder Scrolls Online ve eFootball 2024 gibi yapımlar da yer aldı. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de 2 bin TL'ye satılan oyunlar Epic Games'te ücretsiz oldu!

Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;