SUBÜ TETRA, TEKNOFEST 2026'da üç araçla finale kalan tek üniversite oldu
SUBÜ TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nda iki hidromobil ve bir elektromobil ile piste çıkarak finallerde yarışma hakkını elde etti. 55 ekibin katıldığı organizasyonda üç araçla finale kalan tek üniversite olan SUBÜ, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın da destek verdiği ilk pist gününü başarıyla tamamladı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nda piste çıkardığı üç aracıyla finallerde mücadele eden tek üniversite oldu.
SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren SUBÜ TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları kapsamında Gebze'de gerçekleştirilen yarışmada piste çıktı. Toplam 44 elektromobil ve 11 hidromobil olmak üzere 55 ekibin mücadele ettiği organizasyonun ilk pist gününde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da öğrencileri yalnız bırakmayarak destek verdi. Yarışlarda iki hidromobil ve bir elektromobil olmak üzere üç aracıyla yer alan SUBÜ, ilk sürüş haklarını başarıyla tamamladı. Böylelikle SUBÜ, organizasyonda üç araçla finalist olan tek üniversite unvanını elde etti.
Üç tur üzerinden gerçekleştirilen yarışlarda; ekipleri zorlayan 10 saniyelik duraklama noktaları, slalom bölümleri ve kasisler yer alıyor. Hızın yanı sıra enerji yönetimi, sürüş stratejisi ve araç dayanıklılığının belirleyici olduğu organizasyonda, parkuru kurallara uygun biçimde en kısa sürede tamamlayan takımlar üst sıralarda yer alıyor.
Son Dakika › Teknoloji › SUBÜ TETRA, TEKNOFEST 2026'da üç araçla finale kalan tek üniversite oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?