Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor

Kanal D\'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ilk bölümün ardından izleyicilerin merakını artıran bir ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor. Büşra Korkmaz cinayetinin gizemi, Harun Yakar'ın sıradaki hamlesi ve karakterlerin derinleşen hikayeleri ikinci bölümde izleyiciyle buluşacak. Usta oyuncuların yer aldığı bu yapım, şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

04.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin yeni dizisi "Taş Kağıt Makas", ilk bölümün ardından izleyicilerin merakını katlayarak artıran bir ikinci bölüm tanıtımıyla geri dönüyor. Büşra Korkmaz cinayetinin gizemi, Harun Yakar'ın sıradaki hamlesi, karakterlerin derinleşen hikayeleri ve dahası ikinci bölümde izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncuların yer aldığı bu yapım, şimdiden adından söz ettirmeye başladı. İşte detaylar…

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Büşra Korkmaz cinayetiyle başlayan ve her bölümde yeni bir katmanı ortaya çıkan hikaye, izleyicileri kendine çeken bir gizem örgüsü yaratıyor. Ozan Güven'in canlandırdığı Harun Yakar karakteri, zengin avukat portresiyle dikkat çekiyor.

Lüks yaşamı, tatlı dili ve flörtöz tavırlarıyla tanınan Harun, cinayetin faili olarak tutuklanan Rıza Tanrıkulu'nun avukatlığını üstleniyor. Bu durum, izleyicilerde Harun'un gerçek niyetleri ve karakterin derinlikleri hakkında sorular uyandırıyor.

Dizinin kalbi olan Umut karakteri, Ekin Koç tarafından hayat buluyor. Babasının başına gelen trajik olaylardan sonra tek başına kalan Umut'un hikayesi, duygusal anlar ve sürükleyici sahnelerle zenginleştiriliyor.

Umut'un olağanüstü hafızası, kumar masasındaki sahnelerde ön plana çıkıyor ve izleyicilere "soğuk duş etkisi" yaratıyor. Bu benzersiz yeteneği, Umut'un hikayesini daha da merak uyandırıcı kılıyor. Harun Yakar'ın Umut'la ilgili planları ve Kadri Palaz ile olan ilişkisi, dizinin ilerleyen bölümlerinde cevaplanması beklenen önemli sorular arasında.

İzleyiciler, Harun ve Kadri'nin Umut üzerinde ne gibi planlar yapabileceğini ve bu planların nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Ayrıca, Fecir karakteri ve onun sosyopat kişiliği, babasıyla olan ilişkisi ve Umut'un kumar masasındaki varlığının nedeni gibi konular da hikayenin ilgi çekici yönlerinden.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren "Taş Kağıt Makas", izleyicileri büyük bir serüvene dahil etti. 2. bölüm ise 6 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak.

Kaynak: Shiftdelete

Taş Kağıt Makas, Kanal D, Teknoloji, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Fizibilite ve Teknik Destek Programlarını İlan Etti
    14:58 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Fizibilite ve Teknik Destek Programlarını İlan Etti

    Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 yılında uygulayacağı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını ilan etti.

  • SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu
    14:44 SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu

    Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor.

  • Xiaomi SU7 için yeni renk seçenekleri test ediliyor
    14:18 Xiaomi SU7 için yeni renk seçenekleri test ediliyor

    Xiaomi, MWC 2024'te tanıttığı elektrikli otomobili SU7 için yeni renk seçeneklerini test ediyor. Şirketin Çin'deki fabrikasından gelen görüntüler, SU7'nin mavi-gri, canlı turuncu ve koyu mor renkte satışa sunulacağını gösteriyor. Üretimin kademeli olarak artmasıyla Temmuz ayına kadar ayda 10 bin adedin üzerine çıkması planlanan SU7, sportif amaçlı kullanıma uygun bir iç mekana sahip olacak.

  • Adobe Creative Cloud Fiyatı Zamlandı
    14:18 Adobe Creative Cloud Fiyatı Zamlandı

    Dünyanın en büyük grafik yazılım geliştiricisi Adobe, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından on binlerce kullanıcıya sahip olan Creative Cloud hizmetine zam yapıyor. Adobe Creative Cloud tüm uygulamalar (100 GB) paketinin aylık fiyatı 55 dolardan 60 dolara yükseliyor. Türkiye fiyatı ise henüz kesinleşmemiş olup, 200 TL'den 777 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

  • Apple, bütçe dostu iPhone SE 4 için vites arttırdı
    14:18 Apple, bütçe dostu iPhone SE 4 için vites arttırdı

    Apple'ın 2025'in başlarında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone SE 4'ün render görselleri sızdı. Yeni model, Face ID desteği sunacak ve 6.1 inçlik bir ekranla gelecek. Tasarımı iPhone 14 serisine benzerlik gösteriyor. Ayrıca cihazda tek bir arka kamera ve USB-C bağlantı noktası kullanılacak. Ancak, Apple'ın planları değişebilir.

  • AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Kodlama ve Robotik Eğitim Merkezleri Kuracak
    13:58 AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Kodlama ve Robotik Eğitim Merkezleri Kuracak

    AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde çocukları ve gençleri ilgilendiren projelerinden kodlama ve robotik eğitim merkezleri yapacağını söyledi. Pamukkale'de benzer eğitim projeleri ile çocukları ve gençleri gelecekte kendileri ve ülkeleri adına iyi birer vatandaş olma yolunda hazırlayacaklarına aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaklarına inandığını dile getirdi.

  • Çanakkale Lapseki Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası'nda kupa hedefliyor
    13:49 Çanakkale Lapseki Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası'nda kupa hedefliyor

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda kupa kazanmayı hedefliyor. Daha önce 9 kupa kazanan takım, bu yıl da turnuvada yer alacak ve 'Second World' projesiyle yarışacak. Takımın koçu Yaşar Bozdemir, takımın çok çalıştığını ve yine başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

  • Pekin, 100 Akıllı Fabrika ve Dijital Atölye Kurmayı Planlıyor
    13:05 Pekin, 100 Akıllı Fabrika ve Dijital Atölye Kurmayı Planlıyor

    Çin'in başkenti Pekin, önümüzdeki üç yılda 100 adet akıllı fabrika ve dijital atölye daha kurmayı planlıyor. Pekin Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu tarafından açıklanan eylem planına göre, başkent tüm imalat işletmelerinin dijitalleşme seviyesini artırmayı hedefliyor. Pekin, akıllı imalat alanında önde gelen bir konuma sahip olmuştur ve Xiaomi gibi şirketlerin yeni fabrikalarını açmasıyla bu konumunu daha da güçlendirmektedir. Çin, dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline gelmiştir.


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Ulus’ta Ucuz Et Kuyruğu Ulus'ta Ucuz Et Kuyruğu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 15:04:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement