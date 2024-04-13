TCL\'nin yapay zeka destekli ilk filmi: Gelecek Durak Paris

Son zamanlarda birçok büyük teknoloji şirketi, özellikle TV donanımı işinde olanlar, orijinal içerik üretmeye başladılar. TCL, bu yaz TCLtv+ platformunda ilk özel yapımı olan kısa romantik filmi yayınlamaya hazırlanıyor. Tek sorun şu ki, TCL platformu için orijinal film üretmek için üretken yapay zeka kullanıyor.
İlk yapay zeka filmi: Gelecek Durak Paris
TCL, "Next Stop Paris" adını verdiği filmin fragmanını yayınladı ve bunu "ilk yapay zeka destekli aşk hikayesi" olarak tanımlıyor. Bu film için insan yazarlar kullanıldı ve hareket yakalama ile ses performansları için aktörlerden yararlanıldı. Proje üzerinde ABD, Kanada, İngiltere ve Polonya'da sanatçılar çalıştı, ancak ana işi üretken yapay zeka yaptı.
TCL'nin içerik başkanı Chris Regina, "Bizi orijinal içerikle farklılaşma fırsatı heyecanlandırıyor. AIGC [yapay zeka tarafından üretilen içerik] bizim için bir başlangıç. Bu, bir teknoloji ve donanım şirketinden gelen bir yaklaşım olarak mantıklı ve işte başlayacağımız yer burası" dedi.
Gelecek Durak Paris'in hikayesi, nişanlısının düğün partilerinden birinde biriyle kaçtıktan sonra genç bir kadının yalnız başına Paris'e balayına gitmesini anlatıyor. Trende bir yabancıyla tanışıyor ve ikili birlikte Fransa'nın başkentini keşfediyorlar.
Filmi bir fragmana dayanarak tamamen değerlendirmek adil olmasa da, Next Stop Paris fragmanı hem projeye hem de TCLtv+'a kötü bir ilk izlenim veriyor.
2024'te vizyona girecek 12 büyük film!
Karakterlerin görünüşleri fragman boyunca değişiyor ve duygularını yansıtmakta oldukça zorlanıyorlar. Dudak senkronizasyonu hemen hemen yok denecek kadar az ve karakterler oldukça doğal olmayan bir şekilde yürüyorlar. Fragman, adeta bir kabus gibi geliyor insana.
Neyse ki, TCL sadece yapay zeka tarafından üretilen içerikler üzerinde çalışmıyor. Regina, "Geleneksel içerik yapmayı düşünüyoruz. Yani filmler, senaryolu şovlar, senaryosuz içerikler, özel diziler…" diyor. Yani bu deneysel bir proje diyebiliriz.
Siz Gelecek Durak Paris fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › TCL'nin yapay zeka destekli ilk filmi: Gelecek Durak Paris - Son Dakika
Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor.
Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen vivo, uygun fiyatlı Android modeli vivo T3X'i tanıtmaya hazırlanıyor. vivo, T3X modelinin 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceğini doğruladı. Bu haber, vivo T3X'in teknik özellikleri hakkında merak edilenleri cevaplıyor.
Steam'in topladığı verilere göre Windows işletim sistemli bilgisayarlarda en popüler işlemci markası Intel, MacOS işletim sistemli bilgisayarlarda Apple, Linux işletim sistemli bilgisayarlarda ise AMD'dir.
Google Pixel 8a modelinin tasarımı sızdırıldı. Render görüntülerine göre telefonun dört renk seçeneği bulunacak. Tasarımı, Pixel 8 ve Pixel 7a modellerine benzer olacak. Google Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı da açıklandı.
Epic Games, Google'a karşı başlattığı dava kapsamında Play Store'un yetkilerini kısıtladığını iddia etti. Şirket, Google'ın alternatif uygulama mağazalarını ve geliştirici sayfalarını ön plana çıkarmadığını, sideloading engellemesine karşı çıktığını ve yüksek komisyonlar aldığını belirtti. Epic Store, Google'ın Play Store politikalarını güncellemesini ve Android ile Play Store'u birbirinden ayırmasını talep ediyor.
Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek.
Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti.
IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?