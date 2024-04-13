TCL\'nin yapay zeka destekli ilk filmi: Gelecek Durak Paris

Teknoloji

Son zamanlarda birçok büyük teknoloji şirketi, özellikle TV donanımı işinde olanlar, orijinal içerik üretmeye başladılar. TCL, bu yaz TCLtv+ platformunda ilk özel yapımı olan kısa romantik filmi yayınlamaya hazırlanıyor. Tek sorun şu ki, TCL platformu için orijinal film üretmek için üretken yapay zeka kullanıyor.

İlk yapay zeka filmi: Gelecek Durak Paris

TCL, "Next Stop Paris" adını verdiği filmin fragmanını yayınladı ve bunu "ilk yapay zeka destekli aşk hikayesi" olarak tanımlıyor. Bu film için insan yazarlar kullanıldı ve hareket yakalama ile ses performansları için aktörlerden yararlanıldı. Proje üzerinde ABD, Kanada, İngiltere ve Polonya'da sanatçılar çalıştı, ancak ana işi üretken yapay zeka yaptı.

TCL'nin içerik başkanı Chris Regina, "Bizi orijinal içerikle farklılaşma fırsatı heyecanlandırıyor. AIGC [yapay zeka tarafından üretilen içerik] bizim için bir başlangıç. Bu, bir teknoloji ve donanım şirketinden gelen bir yaklaşım olarak mantıklı ve işte başlayacağımız yer burası" dedi.

Gelecek Durak Paris'in hikayesi, nişanlısının düğün partilerinden birinde biriyle kaçtıktan sonra genç bir kadının yalnız başına Paris'e balayına gitmesini anlatıyor. Trende bir yabancıyla tanışıyor ve ikili birlikte Fransa'nın başkentini keşfediyorlar.

Filmi bir fragmana dayanarak tamamen değerlendirmek adil olmasa da, Next Stop Paris fragmanı hem projeye hem de TCLtv+'a kötü bir ilk izlenim veriyor.

2024'te vizyona girecek 12 büyük film!

Karakterlerin görünüşleri fragman boyunca değişiyor ve duygularını yansıtmakta oldukça zorlanıyorlar. Dudak senkronizasyonu hemen hemen yok denecek kadar az ve karakterler oldukça doğal olmayan bir şekilde yürüyorlar. Fragman, adeta bir kabus gibi geliyor insana.

Neyse ki, TCL sadece yapay zeka tarafından üretilen içerikler üzerinde çalışmıyor. Regina, "Geleneksel içerik yapmayı düşünüyoruz. Yani filmler, senaryolu şovlar, senaryosuz içerikler, özel diziler…" diyor. Yani bu deneysel bir proje diyebiliriz.

Siz Gelecek Durak Paris fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.