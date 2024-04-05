Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Modeller

Birkaç gün önce Pova 6 Pro modeli ile karşımıza çıkan Tecno, şimdi seriye iki yeni model daha ekledi. Bugün Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini gözler önüne süren şirket, yeni modellerine eklediği özellikler ile beğenileri topladı. İşte yüksek özelliklere sahip Pova 6 ve 6 Neo'nun tüm detayları.
Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo neler sunuyor?
Seriye eklediği üç modelde de yüksek özellikler vaat eden şirket, bugün Pova 6 serisinin orta ve giriş seviye modellerini tanıttı. Pova 6 ve Pova 6 Neo olmak üzere iki farklı modeli gözler önüne süren Tecno, iki modelin de ön kısmına 6,78 inç büyüklüğünde ekranlar yerleştirmiş. Her iki modelde de kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntü sunan Tecno, Pova 6 için AMOLED ve Pova 6 Neo için IPS LCD panel kullanmayı tercih etmiş.
MediaTek G99 Ultimate yonga setinden güç alan Pova 6, 8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği ile satın alınabiliyor. 256GB olmak üzere tek depolama seçeneği sunan Pova 6, elektriksel anlamda gücünü 6000 mAh'lik bataryasından alıyor. 70W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiren cihaz, ön tarafta 32 Megapiksel selfie kamera, arka tarafta ise 108 Megapkisellik bir ana kamera taşıyor. Android 14 tabanlı HiOS 14 ile çalışan Pova 6, Kuyruklu Yıldız Yeşili, Göktaşı Grisi ve Yıldızlararası Mavi renk seçenekleri ile raflarda yerini almaya hazırlanıyor.
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Pova 6 Neo'ya geçtiğimizde ise bizleri yine MediaTek G99 Ultimate işlemci karşılıyor. Bu versiyonda sadece 8GB RAM bellek sunan Tecno, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki seçenek ile geliyor. 7000 mAh'lik dev bataryayı kasanın içerisinde saklayan Tecno Pova 6 Neo, 33W hızlı şarj desteği ile kabul edilebilir sürede şarj oluyor. 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ön kamera ile karşımıza çıkan Pova 6 Neo, tıpkı Pova 6 gibi Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemi ile çalışıyor.
Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Modeller - Son Dakika İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. POCO Tab, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Markanın ilk tableti olan POCO Tab, uygun fiyatı ve Stylus kalem desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sızıntının doğru çıkması halinde tablet sektöründe rekabetin artması bekleniyor. POCO fanları ise bu hamleyi olumlu karşılıyor. Detaylar haberimizde. Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor. Microsoft, Windows 11 için LTSC sürümünü duyurdu. LTSC sürümü, daha az özellik içeren ancak daha uzun süre güncelleme sunan bir yapıya sahip. İşletmelerin tercih ettiği bu sürüm, Windows 11 için daha yalın bir deneyim isteyen kullanıcıları da cezbediyor. LTSC sürümü Eylül 2024'te çıkacak ve yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor ve güvenlik önlemleriyle güvenilir performans sunuyor. Renault Captur, makyajlı versiyonuyla güncellendi. Yeni teknolojik donanımlar, geniş iç mekan ve çift renkli gövde gibi özellikler sunan araç, beş farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni Captur, daha zarif ve sportif bir görünüm sunarken, iç mekanı da modernize ediyor. Ayrıca, sürüş modları ve yeni nesil sürüş yardımcılarıyla güvenlik ve konfor da artırıldı. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024. Program kapsamında girişimcilere iş birliği fırsatı, yatırım fonlarından öncelikli yararlanma, mentörlük ve eğitim imkanları sunulacak. Apple, iOS 17.5 beta güncellemesiyle birlikte iPadOS 17.5 beta sürümünü de yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPad kullanıcıları da pil sağlığı menüsünden pil kapasitesi ve döngü sayısını görebilecekler. Bu gelişme tablet sektörü için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır. OpenAI'nın metinden video oluşturan yapay zeka aracı Sora, August Kamp'ın Worldweight şarkısı için hazırladığı müzik videosuyla gündeme oturdu. Video, farklı ortamların görüntülerini bir araya getirerek müzikle uyumlu bir görsel şölen sunuyor. Sora'nın gelecekte daha kaliteli içerikler üretebileceği ve maddi yeterliliği olmayan içerik üreticileri için önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor. Ancak Sora, telif ihlali iddialarıyla eleştiri alıyor ve müzik sektörünün ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmıyor.
ÖzellikPova 6Pova 6 NeoEkran6,78 inç AMOLED6,78 inç IPS LCDYenileme Hızı120Hz120HzEkran ÇözünürlüğüFHD+FHD+İşlemciMediaTek G99 UltimateMediaTek G99 UltimateRAM Bellek8GB/ 12GB8GBDepolama256GB128GB/ 256GBBatarya Kapasitesi6000 mAh7000 mAhHızlı Şarj Desteği70W33WÖn Kamera32 Megapiksel8 MegapikselArka Kamera108 Megapiksel50 Megapikselİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HiOS 14Android 14 tabanlı HiOS 14Renk SeçenekleriKuyruklu Yıldız Yeşili, Göktaşı Grisi, Yıldızlararası MaviYıldızlı Gümüş, Kuyruklu Yıldız Siyahı ve Kuyruklu Yıldız Yeşili
Son Dakika › Teknoloji › Tecno Pova 6 ve Pova 6 Neo: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Modeller - Son Dakika
İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
POCO Tab, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Markanın ilk tableti olan POCO Tab, uygun fiyatı ve Stylus kalem desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sızıntının doğru çıkması halinde tablet sektöründe rekabetin artması bekleniyor. POCO fanları ise bu hamleyi olumlu karşılıyor. Detaylar haberimizde.
Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor.
Microsoft, Windows 11 için LTSC sürümünü duyurdu. LTSC sürümü, daha az özellik içeren ancak daha uzun süre güncelleme sunan bir yapıya sahip. İşletmelerin tercih ettiği bu sürüm, Windows 11 için daha yalın bir deneyim isteyen kullanıcıları da cezbediyor. LTSC sürümü Eylül 2024'te çıkacak ve yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.
Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor ve güvenlik önlemleriyle güvenilir performans sunuyor.
Renault Captur, makyajlı versiyonuyla güncellendi. Yeni teknolojik donanımlar, geniş iç mekan ve çift renkli gövde gibi özellikler sunan araç, beş farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni Captur, daha zarif ve sportif bir görünüm sunarken, iç mekanı da modernize ediyor. Ayrıca, sürüş modları ve yeni nesil sürüş yardımcılarıyla güvenlik ve konfor da artırıldı.
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024. Program kapsamında girişimcilere iş birliği fırsatı, yatırım fonlarından öncelikli yararlanma, mentörlük ve eğitim imkanları sunulacak.
Apple, iOS 17.5 beta güncellemesiyle birlikte iPadOS 17.5 beta sürümünü de yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPad kullanıcıları da pil sağlığı menüsünden pil kapasitesi ve döngü sayısını görebilecekler. Bu gelişme tablet sektörü için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.
Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır.
OpenAI'nın metinden video oluşturan yapay zeka aracı Sora, August Kamp'ın Worldweight şarkısı için hazırladığı müzik videosuyla gündeme oturdu. Video, farklı ortamların görüntülerini bir araya getirerek müzikle uyumlu bir görsel şölen sunuyor. Sora'nın gelecekte daha kaliteli içerikler üretebileceği ve maddi yeterliliği olmayan içerik üreticileri için önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor. Ancak Sora, telif ihlali iddialarıyla eleştiri alıyor ve müzik sektörünün ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmıyor.
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