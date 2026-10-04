TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış töreniyle sona erdi - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış töreniyle sona erdi

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- TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Törende konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tarihi bir TEKNOFEST'i daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile organizasyonda emeği geçen paydaş kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

"Türkiye'nin yarınlarına olan inancına şahit olduk"

Şanlıurfa'nın TEKNOFEST Güneydoğu'yu büyük bir coşkuyla sahiplendiğine ve meydanları beş gün boyunca doldurduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da 1,3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk. TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık. Türkiye'nin yarınlarına olan inancına bir kez daha şahit olduk. Buradan ayrılırken geride sadece kupalar, dereceler ve ödüller bırakmıyoruz. Dostluklar, yeni fikirler ve yıllar sonra büyük eserlere dönüşecek hayallerin ilk adımlarını bırakıyoruz."

"Gençlerimizin projelerinde Türkiye'nin özgüvenini gördük"

Gençlerin yapay zekadan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar gösterdiği gayretin büyük bir takdiri hak ettiğini belirten Bayraktar, Göbeklitepe'den Harran'a uzanan bu coğrafyada insanlığın binlerce yıl önce üretmeyi öğrendiğini hatırlattı.

Bayraktar, insanın merakı, deneme cesareti ve üretme iradesinin hep aynı kaldığını ifade ederek, "TEKNOFEST'i sadece gençler yarışma kazansın diye yapmıyoruz. Gençlerimiz ürettiklerini görsün, problemler karşısında pes etmesin, kendi fikirlerine ve kabiliyetlerine güvensinler diye yapıyoruz. Bizler burada sadece teknoloji yarıştırmadık. Sizlerin projelerinde Türkiye'nin özgüvenini gördük. 'Yapamazsınız' diyenlere inat, biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız." şeklinde konuştu.

"Teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz"

İnsanlığın adalet ve vicdanın sözde kaldığı karanlık bir dönemden geçtiğine işaret eden Bayraktar, "Şanlıurfa'daki bu irade bir kez daha gösterdi ki bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz. Tüm müesseseleriyle yıkılan bu dünyayı adalet, merhamet ve iyilik değerlerimizle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri, yani sizler inşa edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST gençliğini "tarihin sıfır noktasında özgüveni yeniden ayağa kaldıran gençlik" olarak tanımlayan Bayraktar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"TEKNOFEST gençliği, başkalarının çizdiği sınırlara rıza göstermeyen, kendi Kızılelmasını, kendi hedefini belirleyen gençliktir. Yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. TEKNOFEST gençliği cesarettir. TEKNOFEST gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir. Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz Kızılelma."

Kaynak: AA
Selçuk BayraktarTeknofestTeknolojiSon Dakika

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