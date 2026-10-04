TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da hava gösterileriyle son gününe girdi

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde hava gösterileriyle devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST katılımcılarının ilgiyle takip ettiği etkinliklerin başında hava gösterileri geliyor.

Festivalde, paramotor, Bayraktar TB3, Akıncı, Paramotor, S70 helikopter, Bayraktar TB2, ATAK helikopteri uçuş gösterileri yaptı.

Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzünde uçuş yapan yerli ve milli araçların gösterilerini büyük bir ilgi ve merakla takip etti.

Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.