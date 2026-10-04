TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da hava gösterileriyle son gününe girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da hava gösterileriyle son gününe girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde hava gösterileriyle devam ediyor. Bayraktar TB3, Akıncı, S70 ve ATAK helikopterinin uçuş gösterilerini binlerce vatandaş ilgiyle izledi; festival bu akşam ödül töreniyle sona erecek.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde hava gösterileriyle devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST katılımcılarının ilgiyle takip ettiği etkinliklerin başında hava gösterileri geliyor.

Festivalde, paramotor, Bayraktar TB3, Akıncı, Paramotor, S70 helikopter, Bayraktar TB2, ATAK helikopteri uçuş gösterileri yaptı.

Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzünde uçuş yapan yerli ve milli araçların gösterilerini büyük bir ilgi ve merakla takip etti.

Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP HavalimanıHavacılıkTeknolojiTeknofestŞanlıurfaEtkinlikFestivalGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
12:30
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
12:18
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:41
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti İlk fotoğraf geldi
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
11:07
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 12:52:11. #.0.2#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da hava gösterileriyle son gününe girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei