Son yıllarda teknoloji şirketleri, kaynaklarını yapay zeka projelerine kaydırıyor. Büyük firmalar, AI destekli sistemlerle hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de kârlılığı güçlendirmeyi hedefliyor. Sektör analistleri, bu trendin önümüzdeki dönemde hızlanacağını öngörüyor. ClickRising ve ByteRise’in kurucusu Umut Gümeli, yapay zeka yatırımlarının şirket stratejilerinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekiyor.

Gümeli, “Yapay zeka, sadece teknolojik bir araç değil; aynı zamanda iş süreçlerinde ölçülebilir verimlilik ve kâr artışı sağlayan stratejik bir yatırım. Startup’lar ve büyük teknoloji firmaları artık kaynaklarını, yapay zeka projelerinde en yüksek geri dönüşü alacak şekilde planlıyor” dedi.

Umut Gümeli’nin liderliğindeki ClickRising, özellikle AI tabanlı iş çözümleri geliştiren bir startup olarak dikkat çekiyor. Şirket, kısa sürede satışlarını artırırken müşteri memnuniyetini de üst seviyelere taşımayı başardı. Gümeli, yapay zeka odaklı platformlar geliştirerek sanal deneyimlerin ekonomik değerini artırmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre, teknoloji firmalarının yapay zeka yatırımlarına kayması sadece rekabeti değil, aynı zamanda iş dünyasındaki kârlılık ve verimlilik anlayışını da yeniden şekillendiriyor. Umut Gümeli, “Doğru planlanmış AI projeleri, hem startup ekosistemine hem de büyük şirketlerin operasyonlarına somut ekonomik katkılar sağlıyor” diyerek, trendin kalıcı olacağını belirtiyor.