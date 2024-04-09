TikTok, Notes Uygulaması İçin Kullanıcılara Bildirim Göndermeye Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok, Notes Uygulaması İçin Kullanıcılara Bildirim Göndermeye Başladı

TikTok, Notes Uygulaması İçin Kullanıcılara Bildirim Göndermeye Başladı

TikTok, hali hazırda oldukça popüler bir uygulama olmasına rağmen şirket, Instagram rakibi bir uygulama üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır TikTok'tan bir duyuru bekleyen kullanıcılar, sonunda uygulama içerisinde bildirimler almaya başladılar. Yeni bir fotoğraf paylaşma uygulaması olarak duyurulacak sosyal medya platformunun adının TikTok Notes olması bekleniyor. İşte detaylar…

09.04.2024 15:18
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TikTok, hali hazırda oldukça popüler bir uygulama olmasına rağmen şirket, Instagram rakibi bir uygulama üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır TikTok'tan bir duyuru bekleyen kullanıcılar, sonunda uygulama içerisinde bildirimler almaya başladılar. Yeni bir fotoğraf paylaşma uygulaması olarak duyurulacak sosyal medya platformunun adının TikTok Notes olması bekleniyor. İşte detaylar…

TikTok, Notes uygulaması için kullanıcılara bildirim göndermeye başladı

Popüler sosyal medya uygulaması tarafından geliştirilen fotoğraf uygulamasının en güvenilir sızıntılarından biri de TikTok'un kullanıcılara gönderdiği bildirim oldu. Gönderilen bildirime göre TikTok, önceden paylaşılan ve gelecekte paylaşılacak olan herkese açık fotoğraf gönderilerini TikTok Notes üzerinde gösterecek.

TikTok, Notes Uygulaması İçin Kullanıcılara Bildirim Göndermeye Başladı

Ayrıca bir seçenek sunan platform bildirimde şöyle belirtiyor, "Eğer herkese açık TikTok fotoğraflarınızı TikTok Notes üzerinde göstermek istemiyorsanız, bu özelliği şimdi kapatabilirsiniz." Henüz kesin bir tarih verilmeyen uygulamanın bildirimden de anlaşılacağı üzere yakın zamanda duyurulacağını söyleyebiliriz. Instagram'a dev rakip olarak gelmesi beklenen Notes uygulaması, platform kullanıcılarına kolaylık sağlayarak izin veren kullanıcıların fotoğraflarını paylaşarak profillerini oluşturacak.

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Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak şirket, uygulamada TikTok içeriklerini de gösterime sunarak kullanıcıları tek bir platforma geçirmeyi de planlayabilir.

TikTok, Notes Uygulaması İçin Kullanıcılara Bildirim Göndermeye Başladı

Önceki sızıntılarda da TikTok Photos olarak ortaya çıkan fotoğraf uygulamasının en resmiye yakın isminin Notes olabileceğini gönderilen bildirimlerde görebiliyoruz. Ayrıca önceki raporlarda uygulamanın TikTok içerisinde gömülü olacağı söylenirken, son gönderilen bildirimle birlikte TikTok Notes olarak adlandırılan yeni bir uygulamanın tanıtılması ihtimali arttı.

Peki siz Notes uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcılar Instagram yerine Notes kullanmaya başlarlar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok, Notes Uygulaması İçin Kullanıcılara Bildirim Göndermeye Başladı - Son Dakika

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