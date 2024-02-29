Yeni nesil teknolojileri bir araya getiren Trumore uygulaması yeni bir güncelleme aldı. Bu güncellemeyle birlikte mobilite platformunun bazı hata ve sorunları çözüme kavuştu. Android ve iOS için erişime açılan yeni sürüm neler sunuyor?
Trumore uygulamasında yeni ne var?
Togg tarafından geliştirilen yerli elektrikli otomobil satın alma platformu olarak hizmet veren Trumore; şu anda birçok farklı özellikle kişiselleştirilmiş bir deneyim vadediyor. Araç sahiplerine; kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen özellikleriyle mobilite sunuyor.
Öte yandan FinTek çözümleriyle para yatırma, çekme, araç içi ve mobil ödemeler de yapılabiliyor. Uygulamanın 1.3.9 sürümü ise ödeme aşamasında yaşanan bazı hataları gideriyor. Android ve iOS için yayına alındığını belirtelim.
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239 MB boyutundaki 1.3.9 paketinde herhangi bir yenilik sunulmadığını söylemek gerekiyor. En son Ocak ayında paylaşılan güncellemede, ödeme ve randevu adımlarında iyileştirmeler yapılmıştı.
Trumore uygulamasının 1.3.9 sürümüne ilişkin notlar şu şekilde:
Trumore yenilenmeye devam ediyor. Yeni sürümde gez uygulamızda ve ödeme adımlarında iyileştirmeler ve hata çözümlerimiz yer alıyor.
Bilmeyenler için Trumore; blok zinciri sayesinde dijital varlık yönetimi ve NFT koleksiyonlarına erişim imkanı tanıyor. Lokasyon bazlı akıllı önerilerle gezilen yerler de kişiselleştiriliyor. Oyunlaştırılan hizmetleri sayesinde günlük yaşam kolaylaşıyor.
Togg'un açıklamasına göre Trumore, farklı teknolojilerin bir araya geldiği entegre bir platform olarak mobilite deneyiminde yeni standartlar belirledi. Araç sahiplerine de yenilikçi bir deneyim vadediyor.
Son Dakika › Teknoloji › Trumore Uygulaması Yeni Güncellemeyle Hataları Giderdi - Son Dakika
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