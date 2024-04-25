TSMC, 1.6 nanometre çip üretimine başlıyor

Teknoloji

Ortaya çıkan son bilgiler, TSMC firmasının önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.6 nanometre çip üretmeye başlayacak. Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme, resmi olarak gerçekleştiği takdirde sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. Şirketin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni nesil yarı iletken üretim süreciA16'nın, tasarım aşamasında büyük bir avantaj sağlayacağı konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

TSMC, 1.6 nanometre çip projesi ile gündem oldu

Halihazırda çip üretim sektöründe lider olduklarını belirten TSMC yönetimi, sürekli yenilik yapmayı sürdürerek bu unvanı ellerinde tutmak istediklerini söylüyor. 2026 yılının sonuna kadar 1.6 nanometrelik çiplerin üretimine start verileceği öne sürülürken, bunu başarmak adına Nanosheet adı verilen yeni nesil transistörlerin kullanılacağı konuşuluyor. Bu transistörler verimliliği gözle görülür oranda artırırken, başta Intel olmak üzere birçok rakibe de büyük gözdağı veriyor.

A16 üretim sürecinin eskisine oranla %10'a varan bir performans artışı ve %20'lik bir enerji tasarrufu sağlayacağının da altı çiziliyor. 1.6 nm çip haberlerinin TSMC'nin hisse değerine oldukça pozitif yansıması beklenirken, bu çiplerin özellikle yeni yapay zeka teknolojilerinde kullanılacağı belirtiliyor. Görünen o ki, yüksek talepten dolayı bu çiplerde de bir stok sıkıntısı yaşanabilir. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC firması yeni nesil çipleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz TSMC'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.