TSMC, 1.6 nanometre çip üretimine başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TSMC, 1.6 nanometre çip üretimine başlıyor

TSMC, 1.6 nanometre çip üretimine başlıyor

TSMC firmasının önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.6 nanometre çip üretmeye başlayacağı ortaya çıktı. Bu gelişme sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. Şirketin yeni nesil yarı iletken üretim süreci A16'nın tasarım aşamasında büyük bir avantaj sağlayacağı konuşuluyor. TSMC'nin 1.6 nanometrelik çiplerin üretimine başlamasıyla birlikte performans artışı ve enerji tasarrufu sağlanması bekleniyor. Bu çiplerin özellikle yapay zeka teknolojilerinde kullanılacağı belirtiliyor.

25.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaya çıkan son bilgiler, TSMC firmasının önümüzdeki birkaç yıl içinde 1.6 nanometre çip üretmeye başlayacak. Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme, resmi olarak gerçekleştiği takdirde sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. Şirketin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni nesil yarı iletken üretim süreciA16'nın, tasarım aşamasında büyük bir avantaj sağlayacağı konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

TSMC, 1.6 nanometre çip projesi ile gündem oldu

Halihazırda çip üretim sektöründe lider olduklarını belirten TSMC yönetimi, sürekli yenilik yapmayı sürdürerek bu unvanı ellerinde tutmak istediklerini söylüyor. 2026 yılının sonuna kadar 1.6 nanometrelik çiplerin üretimine start verileceği öne sürülürken, bunu başarmak adına Nanosheet adı verilen yeni nesil transistörlerin kullanılacağı konuşuluyor. Bu transistörler verimliliği gözle görülür oranda artırırken, başta Intel olmak üzere birçok rakibe de büyük gözdağı veriyor.

TSMC, 1.6 nanometre çip üretimine başlıyor

A16 üretim sürecinin eskisine oranla %10'a varan bir performans artışı ve %20'lik bir enerji tasarrufu sağlayacağının da altı çiziliyor. 1.6 nm çip haberlerinin TSMC'nin hisse değerine oldukça pozitif yansıması beklenirken, bu çiplerin özellikle yeni yapay zeka teknolojilerinde kullanılacağı belirtiliyor. Görünen o ki, yüksek talepten dolayı bu çiplerde de bir stok sıkıntısı yaşanabilir. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Apple, yeni nesil çipleriyle çok daha güçlü geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC firması yeni nesil çipleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz TSMC'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TSMC, 1.6 nanometre çip üretimine başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:54 Düzce’de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu Düzce'de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 19:39:31. #1.11#
SON DAKİKA: TSMC, 1.6 nanometre çip üretimine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement