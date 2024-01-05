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Hürkuş-2: Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet teslim edilecek - Son Dakika
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Hürkuş-2: Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet teslim edilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet Hürkuş-2 uçağı teslim etme hedefi belirledi. Hürkuş-2, temel uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri için tasarlanmış olmasına rağmen daha fazla görevde rol alabilecek. 15 adet Hürkuş-C uçağı ise Afrika ülkelerine ihraç edildi. Hürkuş-2'nin önceki versiyonlarına göre daha hafif bir yapıya sahip olması, gelişmiş aviyonik sistemlere sahip olması ve silah ve mühimmat entegrasyonunun daha yetenekli olması avantajları arasında yer alıyor. Hürkuş-2'nin ilk uçuşu haziran ayında gerçekleştirilecek ve 2025 sonuna kadar toplamda 55 adet uçağın teslim edilmesi planlanıyor.

Hürkuş-2: Türk Hava Kuvvetleri\'ne 55 adet teslim edilecek
05.01.2024 - 22:29,
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Hürkuş -2, temel uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri için tasarlanan bir uçak olmasına rağmen çok daha fazlasını yapabilir ve aktif görevlerde rol alabilir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de (TUSAŞ), Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet Hürkuş -2 uçağı teslim etme hedefi belirledi. Bu uçaklar, özellikle genç pilotların eğitimi ve yakın hava desteği görevlerinde kullanılacak. Peki teslim edilen 15 adet Hürkuş ne oldu?

55 adet Hürkuş-2 geliyor! Teslim edilen Hürkuş'lara ne oldu?

Hürkuş -2'nin önceki versiyonları üzerinde yapılan önemli iyileştirmelerle geliştirilen proje kapsamında, uçağın üretimi devam ediyor ve ilk uçuşunun haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hürkuş-C olarak adlandırılan silahlı varyantı ise başarılı uçuş/atış testleriyle dikkat çekti ve yurt dışından talep gördü.

Hürkuş-2: Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet teslim edilecek

Afrika'da yaşanan talepleri karşılamak amacıyla Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 15 adet Hürkuş-C uçağı, acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ihraç edildi. Şimdi ise daha gelişmiş olan Hürkuş-2, Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine katılacak. Toplamda 55 adet Hürkuş-2'nin 2025 sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

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Hürkuş-2'nin avvantajları:

Hafif yapı:

Hürkuş-2, önceki versiyonlara göre daha hafif bir yapıya sahip. Bu da uçağın daha yüksek performans ve manevra kabiliyeti sunmasına olanak tanıyor.

Gelişmiş aviyonik sistemler:

Uçağın aviyonik sistemleri önceki nesle göre daha modern ve gelişmiş özelliklere sahip. Bu da pilotlara daha kapsamlı bir eğitim sunuyor.

Silah ve mühimmat entegrasyonu:

Hürkuş-2, silah ve mühimmat entegrasyonu açısından önceki versiyonlara göre daha yetenekli olacak. Bu durum, uçağın eğitimden savaş görevlerine geçişte daha etkin olmasını sağlayacak.

Hürkuş-C özellikleri

Teknik özellikler

Uzunluk: 11,17 m

Gövde uzunluğu: 10,8 m

Yükseklik: 3,70 m

Gövde yüksekliği: 2,16 m

Gövde Genişliği: 1,01 m

Kanat açıklığı: 10,91 m

Kanat alanı: 16,76 m2

Motor gücü

Motor: 1x PT6A-68T Pratt&Whitney Kanada üretimi turboprop uçak motoru

Motor gücü:  1.600 HP

Gelecekte 1.400 HP TEI TS1400 kullanılabilir.

Performans

Azami hız: 310 KCAS (574 km/sa)

Azami seyir irtifası: 34 bin 700 ft (10 bin 577 m)

Azami havada kalış süresi: 15 bin ft irtifada 4 saat 15 dakika

Azami tırmanma hızı: 4 bin 370 ft/dk (22 m/s)

Azami menzil: 798 deniz mili (1.478 km)

Kalkış mesafesi: 1.605 ft (489 m)

İniş mesafesi: 1.945 ft (593 m)

Perdövites hızı: 77 KCAS (143 km/sa)

G limitleri: -3,5/+7g

Silahsistemleri

MK-81 ve MK-82 ile türevleri,

Yerli HGK-3, KGK-82, UMTAS, Cirit

12.7 ve 20 mm top sistemleri

2.75 inç roketler

Lazer güdümlü mühimmatlar

Eğitim bombaları (BDU33 ve MK106)

Harici yakıt tankları

Diğer sistemler

Gece görüş,

Dijital kripto haberleşme,

Yeni nesil Aviyonik sistemler,

Zırhlı yapı ve koruma sistemleri

Termal görüntüleme ve Nişangah

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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