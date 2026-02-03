Turkcell ve TEKNOFEST'in 5G ve Yapay Zekâ Yarışması başvurulara açıldı - Son Dakika
Teknoloji

Turkcell ve TEKNOFEST'in 5G ve Yapay Zekâ Yarışması başvurulara açıldı

Turkcell ve TEKNOFEST'in 5G ve Yapay Zekâ Yarışması başvurulara açıldı
03.02.2026 10:04
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında, Turkcell'in düzenlediği "5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması" başvurulara açıldı. Yarışmaya lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri yenilikçi projeleriyle katılabilecek.

Turkcell'in, 30 Eylül – 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlediği 5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması'na başvurular başladı. Geleceğin mobil haberleşme ve bilişim teknolojilerine ilgi duyan lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular, 20 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Öğrenciler, en az 2 ve en fazla 5'er kişilik takımlar halinde, TEKNOFEST'in web sitesinde yer alan yarışma sayfasından başvuru yapabilecek.

5G ve yapay zekâ ile gerçek hayata uygun çözümler geliştirecekler

Yarışmada, üniversite öğrencilerinin 5G şebekesinin sunduğu bağlantı yeteneklerini, 5G tabanlı API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) ve yapay zekâ teknolojileriyle birleştirmesi amaçlanıyor. Böylece, yenilikçi ve gerçek hayata uygun uygulamalar geliştirmeleri bekleniyor. Yarışmada, şebeke kaynaklarını etkin şekilde kullanarak, 5G ağ kalitesini dinamik şekilde yöneten ve yapay zekâ tabanlı gerçek zamanlı analizlerle katma değer üreten çözümler, ön eleme ve tasarım değerlendirme aşamasını geçecek.

Ön eleme ve tasarım değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen takımlar, Ağustos ayında düzenlenecek olan final etabında yarışmaya hak kazanacak. 'Akıllı yol güvenliği' temasında ise araç, yol ve sürücüsüne ilişkin hedef unsurları en doğru ve en hızlı şekilde tespit eden ilk 3 takım para ödülünün sahibi olacak.

Dereceye giren takımlara, toplam 450 bin TL para ödülü

Birincilik ödülünün 175 bin TL, ikincilik ödülünün 150 bin TL, üçüncülük ödülünün ise 125 bin TL olarak belirlendiği yarışmada ayrıca 3 farklı kategoride prestij ödülleri kazanan ekipler de belirlenecek. Dereceye giren takımlara ödülleri, 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2026 etkinliğinde takdim edilecek.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara "5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması" başvuru adresinden ulaşılabiliyor:

https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/5g-yapay-zeka-ile-akilli-yol-guvenligi-yarismasi/

Teknofest, Teknoloji, Son Dakika

