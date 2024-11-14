Üretici firma Versuni, Philips'in PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serisine ait buharlı ütü modellerini geri çağırdığını açıkladı. Şirket, geri çağırmanın sebebinin, buhar kazanın kaynak dikişlerinde meydana gelen bir üretim hatası olduğunu belirtti.
Bu hatanın, buharın kontrolsüz şekilde dışarı çıkmasına yol açarak yanıklara veya çarpma yaralanmalarına neden olabileceği ifade edildi. Kullanıcıların etkilenen ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve elektrik fişini prizden çekmeleri önerildi.
Versuni'ye göre, geri çağırmadan etkilenen ürünlerin tip numaraları ve üretim kodları cihazların alt kısmında yer almaktadır. Bu ürünlerden bazıları şunlar:
Firma, ayrıca şu tavsiyelerde bulundu:
-Buharlı ütüyü kullanmayı hemen bırakın.
-Ütünün fişini çekin.
-Cihazın tamamen soğumasını bekleyin
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı - Son Dakika
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