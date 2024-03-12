Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünya genelindeki en büyük silah tedarikçilerini araştırdı. Çıkan rapordaki veriler oldukça şaşırtıcı. Zira en büyük üreticiler arasında kesin yer alır diyeceğiniz bazı ülkeler liste dışında kaldı. Türkiye'nin sıralaması da oldukça umut verici. İşte Türkiye dünyadaki en büyük kaçıncı silah ihracatçı ülkesi sorusunun cevabı ve detaylar…
Türkiye dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı!
Türkiye özellikle son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımları sayesinde büyük bir sıçrama yakaladı. Bu kapsamda dünyanın en büyük silah üreticileri arasında da yer almayı başaran Türkiye listenin 11. sırasının sahibi oldu. Araştırmacılar ve uzmanların yorumlarına bakıldığında ise bu başarının arkadan gelen yeni ürünler ile birlikte daha da artacağı ve Türkiye'nin pazardaki payının artacağı bildiriliyor.
Rusya'nın sıralaması ile bir hayli şaşırtıcı. Zira konuya meraklı birçok okurumuz birinci sıranın Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci sıranın da Rusya'da olmasını tahmin ediyordu. Ancak liste tarihinde bir ilk yaşandı ve Rusya sırasının gerisine düştü. 3. sıraya gerileyen Rusya'nın yerini ise Fransa aldı.
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Türkiye ise listenin 11. sırasında yer aldı. 2019-2023 ve 2014-2018 dönemlerinin karşılaştırıldığı listelerde Türkiye iki dönem arasındaki pazar payını yüzde 106 oranında büyüttü. Dünyanın en büyük 10 silah üreticisi ise şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri
Fransa
Rusya
İtalya
Güney Kore
Çin
Almanya
Birleşik Krallık
İspanya
İsrail
Türkiye
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Son Dakika › Teknoloji › Türkiye dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
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