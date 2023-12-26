TurkNet: Yüksek Kaliteli ve Güvenilir Geniş Bant İnternet Hizmetleri

Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, sunduğu yüksek kaliteli ve güvenilir geniş bant internet hizmetleri ile öne çıkmaya devam ediyor. 2 yıl boyunca kullandığımız TurkNet internet ile ne yaşadık?

2 yıldır kullandığım TURKNET ile neler yaşadım? – İyi ve kötü yanlarıyla!

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TurkNet, kullanıcılarının internet deneyimini kısıtlamadan yüksek hızlarda ve taahhüt olmaksızın sunarak özgür bir internet vaat ediyor. Adil Kullanım Noktası sınırlamalarını kaldırmanın yanı sıra, tarife ve taahhüt uygulamalarını da kullanıcılarının üzerinden kaldırarak özgürlüğü destekliyor.

Yüksek hızlı internet, canlı yayınlar, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler için temel bir ihtiyaç haline geldi. TurkNet, herkesin eşit hızlarda internete erişebilmesi için fiber altyapısını genişleterek ülkenin teknolojiye eşit koşullarda ulaşmasına katkı sağlıyor.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan TurkNet, yüksek hızlı, güvenilir ve kesintisiz internet erişimiyle tüm kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. Çağrı merkezleri, çevrimiçi destek platformları ve hızlı çözümlerle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyor.

TurkNet'in bu yaklaşımı, kullanıcılarının %70'inin 5 üzerinden 5 puan verdiği hizmet kalitesini gösteriyor. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışı, TurkNet'in kullanıcılarına kesintisiz bağlantılar ve en son teknolojilere kolay erişim fırsatı sunmasını sağlıyor.