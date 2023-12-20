Twitter\'da En Çok Takipçisi Olan Kullanıcılar

Geçen yıl ünlü girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, daha sonra X olarak adlandırıldı. X, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor. Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. Peki X (Twitter) platformunda en çok takipçiye sahip kullanıcılar kimler? İşte liste…

En çok takipçiye sahip X (Twitter) kullanıcıları

Listenin birinci sırasında iş insanı Elon Musk'ın olduğunu görüyoruz. 166 milyondan fazla takipçisi var. Hemen ardından onu eski ABD Başkanı Barack Obama takip ediyor. Obama ise 131 milyondan fazla takipçiye sahip.

Sıralamanın üçüncü ve dördüncü sırasında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber ve futbolcu Cristiano Ronaldo'nun olduğunu görüyoruz. İkisinin takipçi sayısı ise sırasıyla 111 milyon ve 110 milyondan fazla. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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X'te (Twitter) en çok takipçiye sahip kullanıcılar şu şekilde sıralandı;