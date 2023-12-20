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Twitter'da En Çok Takipçisi Olan Kullanıcılar - Son Dakika
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Twitter'da En Çok Takipçisi Olan Kullanıcılar

Elon Musk, Barack Obama, Justin Bieber ve Cristiano Ronaldo gibi ünlüler, Twitter'da en çok takipçiye sahip olan kullanıcılardır. Bu haberde, en çok takipçisi olan kullanıcıların listesi verilmektedir.

Twitter\'da En Çok Takipçisi Olan Kullanıcılar
20.12.2023 - 01:13,
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Geçen yıl ünlü girişimci Elon Musk'a satılan Twitter, daha sonra X olarak adlandırıldı. X, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olarak biliniyor. Platformun milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. Peki X (Twitter) platformunda en çok takipçiye sahip kullanıcılar kimler? İşte liste…

En çok takipçiye sahip X (Twitter) kullanıcıları

Listenin birinci sırasında iş insanı Elon Musk'ın olduğunu görüyoruz. 166 milyondan fazla takipçisi var. Hemen ardından onu eski ABD Başkanı Barack Obama takip ediyor. Obama ise 131 milyondan fazla takipçiye sahip.

Sıralamanın üçüncü ve dördüncü sırasında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber ve futbolcu Cristiano Ronaldo'nun olduğunu görüyoruz. İkisinin takipçi sayısı ise sırasıyla 111 milyon ve 110 milyondan fazla. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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X'te (Twitter) en çok takipçiye sahip kullanıcılar şu şekilde sıralandı;

SıraKullanıcı AdıGönderi SayısıTakipçi Sayısı1elonmusk35 bin+166 milyon+2BarackObama16 bin+131 milyon+3justinbieber31 bin+111 milyon+4Cristiano4 bin+110 milyon+5rihanna10 bin+108 milyon+6katyperry11 bin+106 milyon+7taylorswift138594 milyon+8narendramodi39 bin+93 milyon+9realDonaldTrump59 bin+87 milyon+10ArianaGrande47 bin+85 milyon+11ladygaga9 bin+83 milyon+12YouTube57 bin+79 milyon+13NASA71 bin+78 milyon+14KimKardashian36 bin+75 milyon+15EllenDeGeneres24 bin+74 milyon+16X15 bin+67 milyon+17selenagomez5 bin+66 milyon+18BillGates4 bin+64 milyon+19cnnbrk80 bin+63 milyon+20neymarjr42 bin+63 milyon+

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yukarıdaki listede yer alan hesaplardan hangilerini takip ediyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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