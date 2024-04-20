Umidigi G9 5G, Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Umidigi G9 5G, Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Umidigi G9 5G, Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Umidigi G9 5G, yüksek donanım kalitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Unisoc yonga seti T765, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 90 Hz destekli geniş LCD ekran gibi özelliklere sahip olan cihaz, 50 MP ana arka kamera ve 8 MP selfie kamerasıyla da kullanıcılara iyi bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 99,99 dolarlık fiyatıyla da dikkat çeken Umidigi G9 5G'nin satış başarısı merakla bekleniyor.

20.04.2024 19:09
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Fiyatıyla dikkat çeken akıllı telefonlardan Umidigi G9 5G, bu sefer de özellikleri ile konuşuluyor. Amiral gemisi seviyesinde olmasa da oldukça yüksek bir donanım kalitesi sunan ürünün, iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

Birçok kullanıcı tarafından büyük ilgi gören cihaz, geçtiğimiz hafta Hong Kong'da düzenlenen 2024 Global Sources Mobil Electronic etkinliğinde resmi olarak görücüye çıktı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Umidigi G9 5G özellikleri ile gündeme oturdu

Yeni nesil Unisoc yonga seti T765 kullanan cihaz, 2,3 GHz hızındaki çift Cortex-A76 çekirdek ve 2,1 GHz hızındaki altı Cortex-A55 çekirdek ile birlikte toplamda 8 çekirdekli bir CPU'dan gücünü alacak. 6 GB'lik bir RAM kapasitesi sunan akıllı telefon, 128 GB depolama alanıyla beraber gelecek. 6,75 inç büyüklüğündeki geniş LCD ekranın ise 90 Hz desteği bulunuyor.

Umidigi G9 5G, Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Tam 50 MP'lik bir ana arka kameraya ve 8 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olan Umidigi G9 5G, bu anlamda da yeterli bir deneyim vaat ediyor. 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunduracak olan ürünün, en dikkat çekici yanı ise elbette fiyatı. 99,99 dolarlık inanılmaz bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan cihazın, ne kadar satacağını hep birlikte göreceğiz. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Umidigi G9 5G iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz güncel olarak hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Umidigi G9 5G, Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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