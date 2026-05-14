Ünye\'de Öğrenciler Bilim Fuarı Düzenledi

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrencilerin, öğretmenlerinin desteği ile hazırladıkları projeler, düzenlenen bilim fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Toplam 16 projenin yer aldığı etkinlikte öğrencilerin bilimsel çalışmaları ilgi gördü.

TOKİ Ömer Çam Ortaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen 4006 Bilim Fuarı, öğretmen ve öğrencilerin aylar süren hazırlıklarının ardından ziyarete açıldı. Uzun bir aranın ardından gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı araştırma, inceleme ve tasarım projeleri sergilendi.

"16 özgün proje sergilendi"

Proje Sorumlusu ve okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Fatma Köse Acar, fuarda 14 öğretmen ve 40 öğrencinin aktif görev aldığını belirterek, "7 araştırma, 4 inceleme ve 5 tasarım olmak üzere toplam 16 projemizi ziyaretçilerle buluşturduk. Bu tür organizasyonlar çocuklarımız için farklı bir öğrenme ortamı oluştururken özgüvenlerine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

"Okul olarak vizyonumuz her alanda daha ileriye gitmek"

Özel Eğitim Öğretmeni ve Proje Danışmanı Fatih Yıldırım ise, 4006 Bilim Fuarı'nı 4 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "450 öğrencimizin tamamı büyük bir heyecanla sürece katkı sundu. Çaybaşı ilçesinden iki okul ve iki sınıfın da etkinliğe katılması bizleri ayrıca sevindirdi. Okul olarak hedefimiz her alanda daha ileriye gitmek. 4008 projesine yönelik hazırlıklarımız sürerken, TEKNOFEST çalışmalarımızda da ikinci aşama sürecine devam ediyoruz. Ayrıca 4007 Bilim Şenlikleri'ne aktif katılım sağlıyoruz" diye konuştu.

Projelerde görev alan 7/A sınıfı öğrencisi Evra Köse de öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bu projelerde yer almak bizim için çok değerliydi. Hem güzel bir performans sergiledik hem de yeni bilgiler öğrendik" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, projelerin incelenmesinin ardından sona erdi.

Programa okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve farklı okullardan gelen davetliler katıldı. - ORDU