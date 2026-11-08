Uraloğlu, Ankara\'da 247 kilometrelik AUS koridoru çalışmalarının sürdüğünü söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara Çevre Yolu güzergahını kapsayan toplam 247 kilometrelik AUS Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, K-AUS alanında Türkiye'nin önemli bir altyapı oluşturduğunu belirterek akıllı ulaşım sistemlerinin trafik güvenliği, seyahat konforu ve ulaşım verimliliğini artıran teknolojiler arasında yer aldığını ifade etti.

"Bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini Ankara'da daha geniş bir güzergaha taşımayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin ilk K-AUS Test ve Uygulama Koridoru'nu Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta 5G destekli akıllı ulaşım teknolojilerini test ediyoruz. Araçların yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan sistemlerin test çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul'daki koridorun Ankara'da planlanan proje için de önemli bir altyapı oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, "İlk uygulamamızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerden yararlanarak bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini Ankara'da daha geniş bir güzergaha taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da 247 kilometrelik AUS koridoru planlıyoruz"

Ankara'daki çalışmaların K-AUS çalışmalarının ikinci fazı kapsamında değerlendirildiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti: "166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara Çevre Yolu güzergahını kapsayan toplam 247 kilometrelik AUS Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz."

Uraloğlu, proje kapsamında akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini belirterek araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

Akıllı sistemlerle kara yollarında anlık takip

Kara yollarında trafik yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla dijital altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile bölgesel merkezler aracılığıyla yol ve trafik durumunun anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

Akıllı ulaşım teknolojilerinin sürücülerin bilgilendirilmesinden trafik güvenliğinin artırılmasına kadar pek çok alanda kullanıldığını ifade eden Uraloğlu, "Kara yollarımızda sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, kamera ve izleme sistemleri, araç ve olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ile tünel kontrol sistemlerinden yararlanıyoruz" açıklamasında bulundu.