USOM, DistroWatch\'a erişim engeli getirdi

Teknoloji

Türkiye ve dünyada hızla yükselen siber tehditleri tespit ederek gerekli önlemleri alabilmek için kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), ilginç bir erişim engeliyle gündeme geldi. Yayınlanan bilgilere göre USOM, DistroWatch adlı platforma zararlı yazılım yaydığı gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

USOM, DistroWatch erişim engeli ile gündemde

DistroWatch, Linux ve diğer açık kaynaklı işletim sistemlerinin dağıtımlarını inceleyen ve karşılaştıran bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte platform, kullanıcıların farklı Linux dağıtımları arasında karar vermelerine ve en uygun olanı seçmelerine imkan tanıyor.

En popüler ve güncel Linux dağıtımları hakkında haberlere ulaşabileceğiniz DistroWatch, ülkemizde de birçok kişinin ziyaret ettiği siteler arasında yer alıyor .Sosyal medyada gündeme gelen DistroWatch, Türkiye'de erişim engeline takıldı.

Windows, kendi bacağına sıktı! Linux'tan beklenmedik atak

Engelliweb adlı X (Twitter) hesabının yaptığı paylaşıma göre USOM, websitesini "zararlı yazılım barındıran/ yayan IP" gerekçesiyle erişime kapattı. Kullandığı IP adresleri arasında 82.103.129.71 bulunan websitesine ülkemizdeki kullanıcılar tarafından erişlemediği belirtiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!