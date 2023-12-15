Venezuela\'da Askeri Füze Saklayan Adam Yakalandı

Bugüne kadar birçok yakalanma haberi okumuşsunuzdur. Dünyanın farklı ülkelerinden belki de günde yüzlerce kişi farklı sebepler ile tutuklanıyor. Ancak birazdan okuyacaklarınız eşine zor rastlanır durumlardan biri. Venezuela'da bir adam evinde askeri R-73 füzesi sakladı. Ancak çok geçmeden kolluk kuvvetleri o adamı yakaladı. İşte Venezuela'da yaşanan ilginç olay ve detayları…

Kilerde askeri füze sakladı fakat çok geçmeden yakayı ele verdi!

Rus yapımı bir askeri füze olan R-73, NATO ismiyle AA-11, Sovyetler Birliği tarafından 1980'li yıllarda tasarlandı. 0,5–30 km menzilli yakın hava-hava muharebe füzesi olan R-73 günümüz teknolojileri ile kıyaslandığında eski sayılabilir. Ancak yine de tecrübesiz veya kötü niyetli ellere geçtiğinde ağır sonuçlar doğurabilir.

The War Zone tarafından yapılan habere göre, Venezuela'da bir sivil evinin arka bahçesinde R-73 füzesi ile yakalandı. Askeri amaçlarla üretilmiş olan R-73 füzesini saklayan şahıs, Venezuela ordusu tarafından düzenlenen operasyon ile tutuklandı. Askeri füzeyi ele geçiren ekip bölgede ve farklı adreslerde konuyla ilgili olarak incelemelerde bulundu.

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Yüzde 404 enflasyon oranıyla dünyanın en kötü ekonomileri arasında yer alan Venezuela, yaşanan ekonomik kriz ile birlikte yasa dışı birçok olaya ev sahipliği yapıyor. İnsan ve silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde üretimi ve satımı gibi olaylar ülkenin normal gündemini oluşturmakta. Ancak buna benzer olaylar nadir görülmekte.

Yaşanan savaşların ardından birçok bölgede buna benzer ürünler bulundu. Hatta bir kişi kendi evinin garajında bir Alman tankı saklarken görüntülendi. Konuyla ilgili olarak hükümetler gerekli önlemleri aldı. Ayrıca bu tarz savaş ürünlerinin koleksiyon amaçlı dahi saklanması yasaklandı. Bulan veya ellerinde olan kişilerin gerekli makamlara ürünleri teslim etmeleri gerekiyor.

Peki siz Venezuela'da yaşanan bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.