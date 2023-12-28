vivo\'nun uygun fiyatlı Android modeli ortaya çıktı!

Son yıllarda vivo, akıllı telefon pazarının en bilinen markalarından biri haline geldi. Son dönemlerde Türkiye ile birlikte birçok ülkede faaliyetlerini artıran şirket, pazardaki başarısını sürdürebilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Bu kapsamda markanın yakın zamanda tanıtması beklenen uygun fiyatlı Android modeli ortaya çıktı.

Uygun fiyatlı vivo Android modeli ortaya çıktı!

vivo, amiral gemisinden giriş segmente kadar birçok akıllı telefonu kataloğunda bulunduruyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir Geekbench performans testi ise bütçe dostu bir model daha ekleneceğini gözler önüne serdi.

Kısa süre önce Geekbench veri tabanına V2327 model numaralı, adı tam olarak bilinmeyen bir telefon dahil oldu. Rapora baktığımızda cihazın performans tarafında tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 902 ve 2168 skor elde ettiğini görüyoruz.

Fiyat performans odaklı Vivo V30'un özellikleri belli oldu!

Akıllı telefonun Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alacağı bilgisi yer alıyor. Bu da telefonun orta segment kataloğunda yer alacağını ve uygun fiyatlı olacağını gösteriyor. Ayrıyeten söz konusu modelin 8 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 14 işletim isteminde çalışacağı da raporda yer alan detaylar arasında.

vivo V2327 model numaralı telefonun teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;