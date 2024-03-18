vivo, Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde yeni bir dönem başlatıyor

Teknoloji

vivo, fotoğrafçılık alanında çığır açan bir adım daha atıyor. Geleneksel flaş sistemlerine veda eden ve bu alanda yeni bir dönemi başlatan şirket, Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde bir yeniliğe imza atıyor.

vivo V30 Türkiye'de satışa çıkıyor!

Yedi yıllık kapsamlı bir araştırma ve geliştirme sürecinin ürünü olan bu teknoloji, kullanıcılara stüdyo kalitesinde portre fotoğrafları çekme imkanı sunuyor. Türkiye'de 20 Mart itibarıyla ön satışa sunulacak olan yeni vivo V30 da bu özelliğe sahip.

Star Işığı Portresi, geleneksel flaşların yerine geçerek, 19 kat daha geniş alana 50 kat daha yumuşak ışık yayabiliyor. Bu özellik sayesinde fotoğraflar daha doğal renklere ve aydınlığa kavuşurken yüzlerdeki karanlık alanlar ve kötü ışık koşullarının oluşturduğu negatif etkilerden arındırılıyor.

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Yeniliklerine sadece fotoğrafçılık alanında değil, tasarım ve kullanıcı deneyiminde de devam eden vivo, V30 modeliyle göz alıcı bir görünüme sahip. Buz Beyazı ve Arktik Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan bu model kullanıcılarına hem estetik hem de işlevsellik vadediyor.

Özellikle kamera modülü çevresinde kullanılan elmas kesim teknikleri ve Florit Yansıma Engelleyici Cam kaplama gibi detaylar V30'un sadece bir akıllı telefon olmadığını, aynı zamanda bir stil ikonu olduğunu gösteriyor.

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