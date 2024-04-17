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vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. Son olarak şirket, uzun bir süredir merakla beklenen uygun fiyatlı Android modeli T3x 5G'yi duyurdu. Peki bu cihaz, kullanıcılara neler sunuyor? İşte vivo T3x 5G özellikleri ve fiyatı…

vivo T3x 5G özellikleri ve fiyatı

vivo T3x 5G modeli, 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. Bununla birlikte cihaz, 4 nm fabrikasyon sürecinden Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 4 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB depolama alanıyla eşleştirildi.

Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışan akıllı telefon, 44W hızlı şarjdan beslenen 6.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Ayrıyeten 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1 ve GPS bağlantı desteği olduğunu da belirtelim.

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Akıllı telefonun ön tarafında 8 Megapiksellik bir özçekim kamerası yer alıyor. Arka tarafındaysa ikili kurulum bulunuyor. Bu kurulum ise f/1.8 diyafram aralığına sahip 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

vivo T3x 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;