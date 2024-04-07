vivo, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Kısa süre önce fiyat performans canavarı vivo V30 Lite 4G ile sahne alan marka, yakın zamanda ise vivo T3x'i tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak merakla beklenen bu model için önemli bir gelişme yaşandı. Böylelikle vivo T3x işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
vivo T3x işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı!
Kısa süre önce sızan bilgilere göre vivo T3x işlemcisi, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 6 Gen 1 olacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti; 4 x ARM Cortex-A78 ve 4 x ARM Cortex-A55 çekirdekleri ile birlikte Adreno GPU'dan oluşuyor.
vivo T3x modeli, 6000 mAh kapasitesinde bir batarya ile gelecek. Aktarılan bilgilere göre cihaz, bu batarya ile günlük kullanımda 2 güne kadar dayanabilecek. Bu da kullanıcıların, telefonu sürekli şarja takmasına gerek olmayacağı anlamına geliyor.
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Beklenen vivo T3x teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
4 x ARM Cortex-A55GPUAdreno GPUBatarya Kapasitesi6000 mAh Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni akıllı telefonun beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › vivo T3x işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı! - Son Dakika Almanya'daki Schleswig-Holstein eyaleti, hükümete ait on binlerce sistemi Windows'tan Linux'a taşıyacağını açıkladı. Eyalet, daha önce Microsoft Office yerine açık kaynaklı LibreOffice'e geçme kararı almıştı. Linux işletim sistemine geçiş için bir eğitim programı da sağlanacak. Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı. Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz yıl 70 milyar dolar karşılığında verdiği 350 uçaklık siparişin bir kısmını Türkiye'de ürettirmek istiyor. Şirket, Rolls Royce ve Airbus ile anlaşma sağlayarak 20 milyar dolarlık üretimi ülkemizde gerçekleştirecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, anlaşmanın Türkiye merkezli markalara 20 milyar dolarlık sanayi kapısı açacağını belirtti. Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, şirketin elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini korumakta zorlandığını kabul etti. Özellikle Çin'deki satışlara odaklanan Blume, hızla büyüyen pazarda çift haneli paya ulaşmanın 'etkileyici' olacağını belirtti. Şirket, Çin pazarında ivmesini koruyarak gelecekte piyasaya süreceği yeni modellerle pazardaki konumunu büyütmeyi hedefliyor. Samsung, ABD'de yapay zeka çipi geliştirerek NVIDIA'ya rakip olacağı haberlerinin ardından şimdi de ABD'deki fabrika yatırımını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, CHIPS Yasası kapsamında toplam yatırımını 44 milyar dolara çıkaracak ve Teksas eyaletinde bir çip fabrikası inşa edecek. Realme, yeni GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürecek. Cihaz, 6.78 inç boyutunda LTPO OLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 16 MP ön kamera, 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olacak. Pomega, Kontrolmatik çatısı altında enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor. Pomega'nın batarya hücresi üretim tesisleri yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firmasıdır. Ayrıca, şirket rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemleriyle enerji arzının ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Pomega'nın elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor. Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor. Son dönemin en çok konuşulan markalarından Infinix, uygun fiyatlı katlanabilir telefon satmaya hazırlanıyor olabilir. Infinix Zero Flip adıyla tasarlanmakta olan ürün, birçok kullanıcı tarafından ulaşılabilecek bir fiyat etiketi ile gelecek. Bu gelişme, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir.
ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)Çekirdekler4 x ARM Cortex-A78
4 x ARM Cortex-A55GPUAdreno GPUBatarya Kapasitesi6000 mAh
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni akıllı telefonun beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › vivo T3x işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı! - Son Dakika
Almanya'daki Schleswig-Holstein eyaleti, hükümete ait on binlerce sistemi Windows'tan Linux'a taşıyacağını açıkladı. Eyalet, daha önce Microsoft Office yerine açık kaynaklı LibreOffice'e geçme kararı almıştı. Linux işletim sistemine geçiş için bir eğitim programı da sağlanacak.
Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı.
Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz yıl 70 milyar dolar karşılığında verdiği 350 uçaklık siparişin bir kısmını Türkiye'de ürettirmek istiyor. Şirket, Rolls Royce ve Airbus ile anlaşma sağlayarak 20 milyar dolarlık üretimi ülkemizde gerçekleştirecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, anlaşmanın Türkiye merkezli markalara 20 milyar dolarlık sanayi kapısı açacağını belirtti.
Volkswagen Group CEO'su Oliver Blume, şirketin elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini korumakta zorlandığını kabul etti. Özellikle Çin'deki satışlara odaklanan Blume, hızla büyüyen pazarda çift haneli paya ulaşmanın 'etkileyici' olacağını belirtti. Şirket, Çin pazarında ivmesini koruyarak gelecekte piyasaya süreceği yeni modellerle pazardaki konumunu büyütmeyi hedefliyor.
Samsung, ABD'de yapay zeka çipi geliştirerek NVIDIA'ya rakip olacağı haberlerinin ardından şimdi de ABD'deki fabrika yatırımını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, CHIPS Yasası kapsamında toplam yatırımını 44 milyar dolara çıkaracak ve Teksas eyaletinde bir çip fabrikası inşa edecek.
Realme, yeni GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürecek. Cihaz, 6.78 inç boyutunda LTPO OLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 16 MP ön kamera, 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olacak.
Pomega, Kontrolmatik çatısı altında enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor. Pomega'nın batarya hücresi üretim tesisleri yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firmasıdır. Ayrıca, şirket rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemleriyle enerji arzının ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Pomega'nın elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor.
Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor.
Son dönemin en çok konuşulan markalarından Infinix, uygun fiyatlı katlanabilir telefon satmaya hazırlanıyor olabilir. Infinix Zero Flip adıyla tasarlanmakta olan ürün, birçok kullanıcı tarafından ulaşılabilecek bir fiyat etiketi ile gelecek. Bu gelişme, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir.
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