Vivo, V2337 model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, ürün yelpazesini genişletmek için mesaisine devam ediyor. Çinli firma son dönemde ortaya çıkan raporlara göre V2337 model numarasına sahip bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihaz kısa bir süre önce IMEI veri tabanında göründü.

Vivo V40 Lite 5G IMEI veri tabanında ortaya çıktı

GSMChina tarafından paylaşılan rapora göre Vivo'nun yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu V2337 model numarasıyla IMEI veri tabanındaki yerini aldı. Listeye göre cihazın ismi Vivo V40 Lite 5G. Şu an için özellik ve tasarım gibi detaylar belli olmasa da iddialara göre 2024'ün ikinci çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Akıllı telefonun selefi Vivo V30 Lite'ın teknik özellikleri ise şöyle;